Работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии: как это сделать

Граждане, достигшие пенсионного возраста, которые получают пенсию и в то же время продолжают официально работать, имеют право на перерасчет выплат, как и неработающие пенсионеры. Если второй категории пенсии индексируют каждый год в марте и они сразу начинают получать повышенные выплаты, то с первой категорией ситуация несколько иная. Им перерасчет проводят в апреле, а повышенную пенсию начинают выплачивать с июня, с учетом предыдущих месяцев. Это происходит так, поскольку работодателям необходимо время для подачи отчетности об уплате ЕСВ.

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Есть и еще одно условие для перерасчета пенсионных выплат работающим пенсионерам — оно связано со страховым стажем. Так, специалисты «Мережі права» объяснили, что выплаты пересчитывают тем гражданам, которые после назначения пенсии получили дополнительный стаж не менее 24 месяцев. Или столько же времени прошло с предыдущего перерасчета пенсии.

Обычно это происходит автоматически — человеку не нужно обращаться в соответствующие органы с заявлением. Впрочем, в одном из случаев заявление таки придется написать.

Речь идет о работающих пенсионерах, наработавшие менее 24 месяцев страхового стажа, но обращающихся с заявлением на основании наличия дополнительного стажа. Впрочем, соответствующий перерасчет все равно будет осуществляться не раньше, чем через 24 месяца после предыдущего перерасчета или назначения пенсии.

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Вместе с заявлением пенсионер должен предоставить паспорт, ИНН, трудовую книжку (если нет данных в реестре), справки с места работы и о зарплате.

Как и у неработающих пенсионеров, у работающих размер повышения индивидуален — он зависит от того, как долго работает человек и какую зарплату получал, уплачивая с нее налоги.

Также с заявлением в ПФУ следует обращаться в том случае, если пересчет по какой-либо причине своевременно не провели.

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Ранее в Минсоцполитики сообщали, что перерасчет касается 629 тысяч работающих пенсионеров и что размер доплаты будет небольшим. К примеру, в прошлом году размер повышения с учетом только страхового стажа составил 86,24 гривни, а с учетом страхового стажа и заработной платы — 168,65 гривни

Фото Pixabay

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