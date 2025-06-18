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Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
Знатоки Восточной астрологии уверены, что люди, родившиеся под знаками четырех зодиакальныха «животных», скоро будут купаться в деньгах.
А о том, чего ждать 19 июня всем знакам Зодиака по предвидениям карт Таро, рассказывает сайт с гороскопами.
Овен — «Император»
Овнам завтра стоит сбавить обороты и оглянуться назад. Карта «Император» указывает на необходимость вернуться к незавершенным задачам, прежде чем двигаться вперед. Возможно, вы отложили разговор, обязательства или проект, который блокирует ваше развитие. Не начинайте ничего нового, пока не разберетесь с тем, что уже начато.
Совет карт: Четверг потребует от вас дисциплины и ответственности, но при этом он даст мощный импульс к стабильности, если вы проявите зрелость и настойчивость.
Телец — «Колесница»
Для Тельцов четверг может оказаться очень динамичным, особенно в плане перемещений и поездок. Карта «Колесница» намекает на ситуацию, когда даже небольшая дорога может стать судьбоносной. Однако Таро предостерегают: избегайте серьезных разговоров, особенно в отношениях. Сейчас не лучшее время поднимать давно наболевшие вопросы — это может привести к конфликту.
Совет карта: Завтра вам лучше направить энергию в движение, но будьте осторожны в общении, чтобы не ранить близких.
Близнецы — «Звезда»
Близнецам Таро обещают вдохновляющий и перспективный день. Карта «Звезда» открывает перед вами новые возможности, особенно в областях, где вы раньше не решались сделать первый шаг. Поэтому смело беритесь за объекты, которые кажутся дерзкими — они могут привести вас к реальному успеху. Интуиция будет особенно сильной, а успех — на вашей стороне. Главное — не бойтесь казаться наивными или странными.
Совет карт: Помните, что завтра вашим главным ресурсом будет ваша уникальность.
Рак — «Умеренность»
Ракам завтра рекомендуется замедлиться и уделить внимание телу и душе. Карта «Умеренность» призывает к балансу и внутренней гармонии. Вы можете почувствовать усталость, и это будет сигналом — не игнорируйте его. Постарайтесь не перегружать себя делами, особенно, если чувствуете внутреннее напряжение. Избегайте стрессовых ситуаций и окружите себя комфортом
Совет карта: Позвольте себе просто быть: в этом помогут прогулка или разговор по душе, которые посодействуют восстановлению сил.
Лев — «Башня»
Для Львов день может быть эмоционально напряженным. Карта «Башня» предупреждает о возможных резких поворотах, особенно если вы недооценивали людей в вашем окружении. Кто-то может воспользоваться вашей щедростью или доверчивостью, чтобы добиться своих целей. Это день, когда следует прислушаться к интуиции и не доверять хорошим словам. Будьте особенно осторожны с рабочими делами и личными секретами.
Совет карт: Завтра приложите максимум усилий, чтобы сохранить самообладание — это поможет избежать неприятностей.
Дева — «Сила»
Для Дев Таро приготовили аркан «Сила», что указывает на внутреннюю стойкость и умение взаимодействовать с другими. Это отличный день для того, чтобы укрепить связи с людьми, которые могут быть полезны в будущем. Объединение усилий, сотрудничество, наставничество — все это может принести плоды, если вы подойдете к людям с открытым сердцем.
Совет карт: Завтра не бойтесь проявлять инициативу — ваша уверенность и мудрость будут замечены и оценены по достоинству.
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Весы — «Колесо Фортуны»
Весам завтра важно отпустить контроль и плыть по течению. Карта «Колесо Фортуны» говорит о цикличности и внезапных поворотах судьбы. Не стройте далеко идущих планов — Вселенная сама выведет вас к нужным событиям. Просто будьте внимательны к мелочам и следите, как разворачиваются обстоятельства. Даже если сегодня не все идет по плану, помните, что это не ошибка, а путь.
Совет карт: Помните, что то, что кажется случайностью, может обернуться началом нового этапа.
Скорпион — «Смерть»
Скорпионов ждет день внутреннего обновления. Аркан «Смерть» не предвещает трагедий — он говорит о необходимости отпустить старое, чтобы освободить место для нового. Возможно, вы почувствуете упадок сил или апатию, особенно вечером. Позвольте себе немного полениться — это не слабость, а необходимая перезагрузка. Завершите дела, которые больше не доставляют радости.
Совет карт: Помните, что отказ от всего ненужного откроет дорогу к настоящей свободе.
Стрелец — «Маг»
Стрельцам завтра следует сосредоточиться на семье. Карта «Маг» говорит о том, что вы можете стать тем, кто вдохновит близких и укрепит домашние отношения. Поэтому проявите терпение, найдите время для душевных разговоров и радостей. Отключитесь от дел, даже если кажется, что все зависит от вас — сегодня важнее не производительность, а теплота и забота.
Совет карт: Завтра помните, что ваше внимание может стать настоящим чудом для кого-то из близких.
Козерог — «Правосудие»
Козерогам завтра представится шанс получить вознаграждение — моральное или материальное. Карта «Правосудия» предвещает, что результат ваших усилий наконец-то даст плоды. Возможны неожиданные финансовые поступления или приятно удивляющие бонусы. День удачен для приведения в порядок документов, юридических вопросов или возврата долгов.
Совет карт: В четверг не забывайте поделиться успехом — ваше великодушие вернется сторицей.
Водолей — «Десятка Мечей»
Водолеям придется преодолеть непростые эмоции. Аркан «Десятка Мечей» говорит о том, что назрел момент для завершения важного дела. Может прийти разочарование, временная усталость или чувство предательства. Не поддавайтесь отчаянию: это не конец, а начало чего-то нового. То, что уходет, должно уйти. Позвольте себе немного попечалиться, но не задерживайтесь в этом состоянии надолго.
Совет карт: Будьте уверены: скоро вас ждет обновление и долгожданное облегчение.
Рыбы — «Луна»
Рыб ждет мистический и насыщенный день. Аркан «Луна» усиливает вашу чувствительность и творческую энергию. Вы с легкостью можете налаживать связи, вдохновлять других и приобщаться к новым идеям. День подойдет для общения, выступлений, обучения и создания чего-нибудь необычного. Однако остерегайтесь иллюзий — не все слова, которые вы услышите, будут искренними.
Совет карт: Завтра доверьтесь интуиции, он вас не подведет.
Таро-прогноз на 18 июня для всех знаков Зодиака читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay6604
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