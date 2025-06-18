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Стиль жизни

Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся

22:27 18 июня 2025
Лаванда. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Сезон лаванды — прекрасная пора. Да только не все знают, как использовать это растение на кухне.

В Провансе заваривают лавандовый чай, обязательно добавляя в него лимон. Также это растение сделает вкус лимонада волшебным. Для этого добавьте лаванду в сахарный сироп. Используйте только цветы, а не веточки. Тогда вкус будет более утонченным.

Смешайте сушеную лаванду с сахаром и добавляйте в выпечку — например, кексы и печенье.

Прекрасно и сочетание лаванды с некоторыми видами сыра. Особенно с козьим. Зимой в Провансе лаванду добавляют в утиный бульон — и это сказочно вкусно. Но есть один секрет — добавлять лаванду нужно в последний момент, за полминуты до того, как выключить плиту. Бульон с лавандой не разогревают — вкус и аромат разогретого уже не тот.

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А еще лаванду можно добавлять в кофе, поместив в марлю, а потом ее вынув из чашки, где заваривался напиток.

И, конечно, великолепно лавандовое мороженое в сочетании со сливовым конфитюром.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали и применении растения в медицине. Например, лавандовое масло — прекрасное натуральное средство от мигрени. А еще это растение имеет очень стойкий аромат, способный устранять любые другие запахи.

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Фото Ольги Сметанской

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