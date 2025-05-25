Натуральные средства от мигрени: иногда они действуют лучше, чем лекарства

Сильная головная боль делает невозможным не только учебу или работу, но и ведение нормальной жизни. Приступы могут длиться до нескольких десятков часов. Причины мигрени до сих пор четко не определены, поэтому эффективных лекарств нет, а лечение только симптоматическое и предполагает прием обезболивающих препаратов. Однако врачи подчеркивают, что в случае мигрени полезны изменения образа жизни, а также домашние методы, которые могут снизить количество приступов мигрени, пишет издание Kobieta.

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Глубокие и спокойные дыхательные техники помогают снизить мышечное напряжение и уровень гормонов стресса. Массаж шеи и затылка также ценен, поскольку мышечное напряжение в этой области может являться пусковым механизмом мигрени. Во время приступа может быть полезен массаж висков.

При приступе мигрени могут помочь теплые компрессы и успокаивающая ванна (вода не может быть слишком горячей), желательно с добавлением эфирных масел (мяты или лаванды). Купаться следует в полумраке для лучшего расслабления. Свет еще больше увеличивает интенсивность боли.

Следует избегать высокообработанных продуктов — исследования показали, что содержащийся в них глутамат натрия может негативно влиять на нервную систему и усиливать мигрень. Алкоголь и избыток кофеина также оказывают негативное влияние. Рацион должен быть богат сильными антиоксидантами, то есть сырыми овощами и фруктами. Сахар и насыщенные жиры следует ограничить.

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Если мигрень настигает вас днем, тогда стоит найти время для дремоты или минутки отдыха. Так можем оградить себя от очередной атаки.

Ранее специалисты объяснили, почему тем, кто страдает мигренью, не стоит пропускать завтрак.

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