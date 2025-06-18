Военного пареступника застрелили в Бердянске: ГУР подтвердило ликвидацию коллаборанта

В Главном управлении разведки МО Украины, где ранее сообщали о подрыве автомобиля «начальника физической охраны» Запорожской атомной электростанции Андрея Короткого во временно оккупированном Энергодаре, рассказали о еще одной операции по ликвидации коллаборанта.

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В этот раз выстрелы прозвучали во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, где застрелили коллаборанта, предателя и военного преступника Грицая Михаила Павловича, отметили в ГУР МО.

«Грицай родом с Полтавщины. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии „Социалистическая Украина“. После оккупации города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации — был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов», — отметили в военной разведке.

По данным ГУР, коллаборант был причастен к военным преступлениям: терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, а также участвовал в организации пыточных на территории Бердянска.

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Еще в 2022 году в отношении Грицая было открыто уголовное производство по статье о государственной измене, а ему самому заочно сообщили о подозрении.

Напомним, что в конце 2023 года в россии застрелили беглого нардепа Илью Киву, которому в Украине инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины и государственную измену, и заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

Фото ГУР МО

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