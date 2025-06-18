Украина U21 в игре с красной карточкой уступила Нидерландам и вылетела с Евро-2025: видеообзор матча

В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), проигравшая Дании (2:3) и одолевшая Финляндию (2:0), провела на «Татран Арене» в словацком Прешове решающий матч группового турнира чемпионата Европы против своих сверстников из Нидерландов, которые ранее разошлись миром с финнами (2:2) и уступили датчанам (1:2). Если «желто-синим» для выхода в четвертьфинал достаточно было без дисквалифицированного Владимира Бражко и ничьей, то «оранжевых» могла устроить только победа. К сожалению, команда Микаэля Райцигера шансов украинцам не оставила.

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Евро-2025. Группа D. 3-й тур

Украина U21 — Нидерланды U21 — 0:2

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Михавко, Крупский (Козик, 74), Очеретько (Яцык, 74), Рубчинский (Царенко, 66), Ярмолюк, Волошин (Квасница, 81), Брагару, Ванат (Вьюнник, 66).

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Голы: Валенте (34), ван Берген (57).

На 81-й минуте удален Регер (Нидерланды).

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Еще в одном матче игрового дня Дания, досрочно занявшая в группе первое место, не удержала победу над Финляндией — 2:2 (Гардер, 10, 68 — Скютта, 73, Кескинен, 82).

Итоговое положение команд: 1. Дания — 7 очков (разница мячей — 7:5); 2. Нидерланды — 4 (5:4); 3. Украина — 3 (4:5); 4. Финляндия — 2 (4:6).

В других группах Евро-2025 в 3-м туре зафиксированы такие результаты.

Группа А. Испания — Италия — 1:1, Румыния — Словакия — 1:2.

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Итоговое положение команд: 1. Испания — 7 (6:4); 2. Италия — 7 (3:1); 3. Словакия — 3 (4:5); 4. Румыния — 0 (2:5).

Группа С. Франция — Польша — 4:1, Грузия — Португалия — 0:4.

Итоговое положение команд: 1. Португалия — 7 (9:0); 2. Франция — 7 (7:3); 3. Грузия — 3 (4:8); 4. Польша — 0 (2:11).

Из группы В, где поздно вечером 18 июня еще состояться матчи Англия — Германия и Словения — Чехия, уже вышли немцы и практически англичане.

Таким образом, в ¼ финала чемпионата Европы, скорее всего, сыграют: Испания — Англия (21 июня), Португалия — Нидерланды (21 июня), Италия — Германия (22 июня), Дания — Франция (22 июня).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что национальная сборная Украины победила Новую Зеландию и финишировала на турнире в Торонто на втором месте.

Фото uaf.ua



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