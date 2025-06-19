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Предательница Лорак получила гражданство россии, — росСМИ
Певица Ани Лорак, которая последние годы живет и работает в россии, все же получила гражданство рф, несмотря на существовавшие ранее трудности.
Паспорт ей выдали, как утверждают источники «РИА Новости», еще 9 июня. Утверждается, что документы на российское гражданство Каролина Куек (так на самом деле зовут Ани Лорак) подавала еще зимой этого года.
На данный момент сама певица, которая ранее заявляла, что не планирует становиться гражданкой рф, никак эту информацию не комментирует. Издание напоминает, что один из депутатов госдумы рф еще в 2016 году предлагал помочь ей с оформлением паспорта, однако представители артистки утверждали, что ей это не нужно.
Ани Лорак с начала широкомасштабной российской агрессии всеми силами избегает говорить на военную тему и дистанцируется от всего, что связано с убийством украинцев оккупантами.
Осенью прошлого года она без особой шумихи расписалась с испанским инструктором по йоге Исааком Вижраком, а в феврале этого года они устроили свадьбу на День святого Валентина на Мальдивах.
Фото из соцсетей332
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