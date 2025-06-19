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Ведущие европейские дипломаты проведут с Ираном переговоры о ядерном оружии — СМИ
Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и главный дипломат ЕС проведут переговоры относительно ядерного оружия со своим иранским коллегой 20 июня в Женеве. Об этом сообщил Reuters немецкий дипломатический источник.
Известно, что министры сначала встретятся с главным дипломатом Европейского союза Каей Каллас, после чего проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана, сообщает Reuters.
Переговоры пройдут в координации с Соединенными Штатами. Их цель — убедить иранскую сторону твердо гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях. По словам источника, после переговоров состоится структурированный диалог на экспертном уровне.
Добавим, что США не удалось заключить ядерное соглашение с Ираном. Процесс затянулся, а Израиль приступил к ударам по иранской территории. 18 июня президента США Дональда Трампа спросили о возможных американских ударах по Ирану.
«Вы же не думаете, что я отвечу на этот вопрос… Вы же не знаете, собираюсь ли это делать. Я могу это сделать. Я могу этого не делать», — ответил Трамп.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что президент США Дональд Трамп готовит Ирану «последнее предложение».
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