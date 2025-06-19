41.28 / 41.90 47.63 / 48.34
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ведущие европейские дипломаты проведут с Ираном переговоры о ядерном оружии — СМИ

14:54 19 июня 2025
Иранский флаг и ракеты

Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и главный дипломат ЕС проведут переговоры относительно ядерного оружия со своим иранским коллегой 20 июня в Женеве. Об этом сообщил Reuters немецкий дипломатический источник.

Известно, что министры сначала встретятся с главным дипломатом Европейского союза Каей Каллас, после чего проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана, сообщает Reuters.

Переговоры пройдут в координации с Соединенными Штатами. Их цель — убедить иранскую сторону твердо гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях. По словам источника, после переговоров состоится структурированный диалог на экспертном уровне.

Добавим, что США не удалось заключить ядерное соглашение с Ираном. Процесс затянулся, а Израиль приступил к ударам по иранской территории. 18 июня президента США Дональда Трампа спросили о возможных американских ударах по Ирану.

«Вы же не думаете, что я отвечу на этот вопрос… Вы же не знаете, собираюсь ли это делать. Я могу это сделать. Я могу этого не делать», — ответил Трамп.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что президент США Дональд Трамп готовит Ирану «последнее предложение».

Читайте также: «Эта война становится точкой в „миротворческих усилиях“ Трампа и еще одной историей, в которой его бросил путин», — аналитик об ударе Израиля по Ирану

РЕКЛАМА

70

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Работающие пенсионеры получат пенсию после перерасчета в июне. Фото Pixabay

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии: как это сделать

Таро-прогноз на 20 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня

Гороскоп на 19 июня. Фото Pixabay

Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня

Лаванда. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся

Следующий материал
Новости партнеров