- 00:36 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 19.06 22:28 Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы
- 19.06 22:01 Творожный пирог с черешней: легкая выпечка готовится за пол часа
- 19.06 21:31 Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца
- 19.06 21:02 Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память
- 19.06 20:59 Пропавшую в Одессе семилетнюю девочку нашли убитой
- 19.06 20:38 Цены на нефть и волна мигрантов: Пелюховский о кризисе в случае войны на Ближнем Востоке
- 19.06 20:35 Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине
- 19.06 20:08 Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» от власти? Что пишут СМИ о кандидате в руководители БЭБ Цивинском
- 19.06 19:43 В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным
- 19.06 19:16 Рвет на куски: популярная певица поразила изменением
Пенсия для военных с инвалидностью: в Минздраве указали на важные нюансы
Пенсии для военнослужащих, получивших инвалидность, зависият от денежного довольствия, которое они получали во время службы.
В Минздраве пояснили, что военные со статусом лица с инвалидностью имеют право на продление пенсионных выплат независимо от прохождения повторного осмотра, если они находятся на службе.
«Прохождение повторной оценки во время службы не обязательно. Такая оценка может проводиться только в случаях желания человека, а также, когда для этого есть определенные основания. Если человек продолжает службу, выплаты должны осуществляться непрерывно, даже если срок предыдущего осмотра уже завершился», — уточнили в Министерстве здравоохранения.
Следует знать, что Пенсионный фонд Украины, принимая решение о продлении выплат или пересмотре вопроса, опирается на данные из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В нем должны содержаться актуальные данные о прохождении военной службы, наличии статуса инвалидности, а также дате проведения или отсутствии оценки повседневного функционирования.
«В случае проведения повторной оценки повседневного функционирования и установления человеку другой группы или подгруппы инвалидности, размер пенсии пересматривается со дня смены группы инвалидности. Такой перерасчет осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором Пенсионный фонд Украины получил уведомление об изменении группы инвалидности. Если лицу установлена инвалидность низшей группы, пенсия выплачивается по предыдущей группе до конца месяца, в котором изменили группу инвалидности», — добавили в Минздраве.
Напомним, что также военнослужащие могут выйти на пенсию за выслугу лет.
Фото Pixabay97
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня
Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня