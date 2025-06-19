Пенсия для военных с инвалидностью: в Минздраве указали на важные нюансы

Пенсии для военнослужащих, получивших инвалидность, зависият от денежного довольствия, которое они получали во время службы.

В Минздраве пояснили, что военные со статусом лица с инвалидностью имеют право на продление пенсионных выплат независимо от прохождения повторного осмотра, если они находятся на службе.

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«Прохождение повторной оценки во время службы не обязательно. Такая оценка может проводиться только в случаях желания человека, а также, когда для этого есть определенные основания. Если человек продолжает службу, выплаты должны осуществляться непрерывно, даже если срок предыдущего осмотра уже завершился», — уточнили в Министерстве здравоохранения.

Следует знать, что Пенсионный фонд Украины, принимая решение о продлении выплат или пересмотре вопроса, опирается на данные из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В нем должны содержаться актуальные данные о прохождении военной службы, наличии статуса инвалидности, а также дате проведения или отсутствии оценки повседневного функционирования.

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«В случае проведения повторной оценки повседневного функционирования и установления человеку другой группы или подгруппы инвалидности, размер пенсии пересматривается со дня смены группы инвалидности. Такой перерасчет осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором Пенсионный фонд Украины получил уведомление об изменении группы инвалидности. Если лицу установлена инвалидность низшей группы, пенсия выплачивается по предыдущей группе до конца месяца, в котором изменили группу инвалидности», — добавили в Минздраве.

Напомним, что также военнослужащие могут выйти на пенсию за выслугу лет.

Фото Pixabay

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