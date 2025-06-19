- 00:36 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 19.06 22:28 Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы
- 19.06 22:01 Творожный пирог с черешней: легкая выпечка готовится за пол часа
- 19.06 21:31 Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца
- 19.06 21:02 Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память
- 19.06 20:59 Пропавшую в Одессе семилетнюю девочку нашли убитой
- 19.06 20:38 Цены на нефть и волна мигрантов: Пелюховский о кризисе в случае войны на Ближнем Востоке
- 19.06 20:35 Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине
- 19.06 20:08 Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» от власти? Что пишут СМИ о кандидате в руководители БЭБ Цивинском
- 19.06 19:43 В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным
- 19.06 19:16 Рвет на куски: популярная певица поразила изменением
Почему-то все бегут: принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с текучкой кадров
Журнал People подтвердил, что четверо сотрудников принца Гарри и Меган Маркл уволились за последние недели. Среди уволившихся были заместитель пресс-секретаря из Лос-Анджелеса Кайл Булиа и пресс-секретарь в Великобритании Чарли Гипсон. Их приняли на работу в прошлом году.
«Это является еще одним свидетельством дисфункции и нестабильности в их доме, — заявила эксперт по вопросам британской королевской семьи Хилари Фордвич Fox News Digital. - Высококвалифицированные специалисты из многих ведущих фирм ранее боролись за место у Сассексов. Эта последняя „кровавая баня“ служит весомым подтверждением невзгод».
По данным СМИ, 43-летняя Меган и 40-летний Гарри наняли Мередит Мейнс своим директором по коммуникациям в начале этого года. Ранее она работала в Google, Hulu и American Idol. Пара также наняла Эмили Робинсон, бывшую сотрудницу Netflix, на должность нового директора по коммуникациям.
«Что-то мне подсказывает, что в недалеком будущем снова произойдут изменения, — рассказал источник. — Меган и Гарри наняли одних из самых невероятных людей на вершине своих отраслей, но почему-то ни один из них так и не достиг успеха».
Королевский эксперт Ричард Фицвильямс рассказал, что около 20 человек, работавших на Сассексов, покинули свои должности.
«Что-то явно очень не так, если вы работаете на Сассексов, — заявил Фицвильямс. — Есть те, кто связывает это с репутацией Меган как человека, с которым трудно работать. Возможно, есть и другая причина — Сассексы часто ужасно составляют планы».
Ранее сообщалось, Меган Маркл негодует, так как считает, что ее команда сделала из нее посмешище.134
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня
Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня