Почему-то все бегут: принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с текучкой кадров

Журнал People подтвердил, что четверо сотрудников принца Гарри и Меган Маркл уволились за последние недели. Среди уволившихся были заместитель пресс-секретаря из Лос-Анджелеса Кайл Булиа и пресс-секретарь в Великобритании Чарли Гипсон. Их приняли на работу в прошлом году.

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«Это является еще одним свидетельством дисфункции и нестабильности в их доме, — заявила эксперт по вопросам британской королевской семьи Хилари Фордвич Fox News Digital. - Высококвалифицированные специалисты из многих ведущих фирм ранее боролись за место у Сассексов. Эта последняя „кровавая баня“ служит весомым подтверждением невзгод».

По данным СМИ, 43-летняя Меган и 40-летний Гарри наняли Мередит Мейнс своим директором по коммуникациям в начале этого года. Ранее она работала в Google, Hulu и American Idol. Пара также наняла Эмили Робинсон, бывшую сотрудницу Netflix, на должность нового директора по коммуникациям.

«Что-то мне подсказывает, что в недалеком будущем снова произойдут изменения, — рассказал источник. — Меган и Гарри наняли одних из самых невероятных людей на вершине своих отраслей, но почему-то ни один из них так и не достиг успеха».

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Королевский эксперт Ричард Фицвильямс рассказал, что около 20 человек, работавших на Сассексов, покинули свои должности.

«Что-то явно очень не так, если вы работаете на Сассексов, — заявил Фицвильямс. — Есть те, кто связывает это с репутацией Меган как человека, с которым трудно работать. Возможно, есть и другая причина — Сассексы часто ужасно составляют планы».

Ранее сообщалось, Меган Маркл негодует, так как считает, что ее команда сделала из нее посмешище.

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