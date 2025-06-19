«Соевые пошлины», противоречащие Соглашению об ассоциации с ЕС, провалились в Раде

Верховная Рада не приняла решение о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предлагалось ввести 10-% экспортную пошлину на рапс и сою. Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. «Соевые правки» не прошли. Правка слетела в зале", — написал он. Также депутат опубликовал фото голосования, согласно которому «за» экспортную пошлину голосовали 204 народных депутата, против 8, 23 воздержались.

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Инициатива по внедрению 10% пошлины на экспорт сои и рапса принадлежит нардепам Дмитрию Кисилевскому и Андрею Мотовиловцу (фракция «Слуга народа»). Внесение соответствующих изменений в закон было поддержано налоговым комитетом ВР. Во время заседания комитета Железняк называл инициативу «шкурной»: «Если бы вы это сделали через полгода, через год, заранее, весь бизнес предупредили — окей, назовите это государственной политикой, протекционизмом. Когда это делается день в день таким способом — оно выглядит как „шкура“, звучит как „шкура“ и является „шкурой“, скорее всего. Давно я такого подхода в комитете не видел».

По расчетам Кисилевского, введение пошлины должно было ежегодно приносить государству 7,3 млрд. гривен. Против выступил ряд профильных ассоциаций: Всеукраинская аграрная рада, Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация. В частности, в ВАР считают, что само установление пошлин является дискриминационным для малых и средних производителей, ведь инициатива направлена на увеличение прибылей переработчиков за счет аграриев и нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, ведь малые и большинство средних аграриев не могут самостоятельно экспортировать из-за малого объема принадлежащего им сырья, поэтому не смогут воспользоваться освобождением от пошлин при условии самостоятельного экспорта. А трейдеры будут вынуждены снизить закупочные цены.

Как утверждают аграрии, в среднесрочной перспективе это приведет к сокращению посевных площадей сои и рапса, как это произошло после введения «соевых правок» в 2017 году.

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Правки критиковали и в Главном юридическом управлении Верховной Рады. По мнению юристов, введение 10% пошлин противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, которое прямо запрещает введение новых экспортных пошлин или других мер эквивалентного действия на вывозимые товары.

По их мнению, особого внимания заслуживает тот факт, что согласно графику, зафиксированному в приложении I-C к Соглашению, пошлина на семена рапса должна быть наоборот постепенно отменена в течение десяти лет — до нулевого уровня. На восьмой и девятый годы предусмотрены ставки 1,8% и 0,9% соответственно, а с десятого года — полная отмена пошлины. Что касается сои, ее вообще нет в графике, поскольку экспортной пошлины на нее не было введено ранее.

В юридическом заключении также напоминают об обязанности парламентских комитетов направлять законопроекты, касающиеся евроинтеграции, на экспертизу в профильный Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС и Кабинет Министров. Заключение подчеркивает, что этого не было сделано, несмотря на явные противоречия с обязательствами перед Евросоюзом.

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Ранее медиа писали о ряде рисков введения пошлин, среди которых, в частности, потеря экспортных позиций на внешних рынках, удешевление земель сельскохозяйственного назначения из-за снижения объемов посевов высокомаржинальных рапса и сои, общее негативное влияние на агросектор. Причиной повышенного спроса на инвестиции в переработку эксперты называли временную блокировку вывоза масличных культур через порты и вынужденное увеличение внутреннего предложения для перерабатывающих компаний. Сейчас для производителей более привлекательны цены на внешних рынках, но инвесторы в перерабатывающие мощности намерены вернуть вложенное, поэтому инициируют такие законопроекты.

На этот раз удалось отстоять позицию агропроизводителей благодаря открытости гражданского общества, работе профильных ассоциаций, позиции представителей власти. Но это не означает, что попытка решить свои финансовые вопросы представителями переработчиков и самими переработчиками не будет повторена. Поэтому прозрачная работа и в правовом поле должна стать приоритетом для всех.

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