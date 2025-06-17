Рост пошлин на сою и рапс подорвет доверие к украинскому экспорту в мире, — эксперты

В Верховной Раде намерены ввести 10% пошлину на экспорт сои и рапса для трейдерских компаний якобы для стимулирования внутренней переработки. Представители агросектора убеждены: это выгодно крупным переработчикам и крупным производителям, ведь позволит снизить закупочные цены на эти культуры. Глобальным последствием инициативы может стать сокращение посевов под рапсом и соей, потеря экспортных рынков, разрушение евроинтеграционных процессов, подорванная репутация Украины среди инвесторов, пишет издание «Бизнес.Цензор».

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«Соевую поправку» к законопроекту № 13134 в парламентском комитете по налоговой и таможенной политике рассматривали 13 июня. Ее автор Дмитрий Кисилевский считает, что повышение пошлин будет стимулировать внутреннюю переработку сырья и наполнит бюджет. Кроме того, по его словам, у аграриев якобы будет выбор: экспортировать сырье самостоятельно или передавать трейдерам. Однако сами аграрии подчеркивают, что выбора, о котором говорит Кисилевский, на самом деле нет", — говорится в материале.

Большинство аграрных объединений и экспертов критикуют эту инициативу, называя ее повторением печально известных «соевых правок» 2017 года.

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) призвала парламентариев отклонить эти изменения, ведь экспортная пошлина на масличные будет иметь ряд негативных последствий: от дискриминации мелких фермеров до нарушения соглашения с ЕС.

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В свою очередь, падение прибыльности и сокращение посевов масличных может привести к снижению стоимости сельхозземель и, как следствие, — к уменьшению арендной платы владельцам паев и сокращению рабочих мест, предупреждают отраслевые эксперты.

«Пострадают и сельские громады: меньше денег заработают фермеры — меньше налогов поступит в местные бюджеты, сократятся программы развития инфраструктуры, социальные проекты, а отток рабочей силы из села может ускориться», — говорят эксперты.

Участники рынка предупреждают, что сегодня перерабатывающие заводы не загружены не из-за нехватки сырья, а из-за нежелания платить за него конкурентную цену.

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«Мощностей в Украине уже достаточно, чтобы переработать весь урожай масличных, но фермеры часто отдают предпочтение экспорту, ведь экспортеры предлагают лучшую цену, говорится в материале. В начале полномасштабной войны, когда операционная деятельность портов Большой Одессы была заблокирована, а на логистике терялось до 30% экспортной цены, перерабатывающий бизнес показывал сверхприбыли, потому что украинский фермер был в безвыходной ситуации и продавал продукцию с огромным дисконтом, чтобы получить хоть какие-то средства», — говорится в материале. В таких условиях плановая окупаемость инвестиций в строительство перерабатывающего завода составляла невероятно короткие три года. Что повлекло «бум» таких инвестиций, подтверждали отраслевые СМИ.

«Однако как только „морские ворота“ открылись — продажа рапса и сои на переработку стала для фермера неинтересной, поскольку трейдеры стали предлагать гораздо лучшую цену. В то же время предприниматели заинтересованы как можно быстрее вернуть вложенные в строительство новых перерабатывающих мощностей инвестиции. Один из самых простых вариантов — искусственно заставить фермеров продавать сырье дешевле на внутреннем рынке», — отмечает издание.

Непредсказуемость регуляторной политики посреди сезона, в разгар жатвы или в пиковые месяцы для экспорта, подрывает остатки доверия бизнеса к власти.

«Если бы вы это сделали через полгода, через год, заранее, весь бизнес предупредили — окей, назовите это государственной политикой, протекционизмом. Когда это делать день в день таким способом — оно выглядит как „шкура“, звучит как „шкура“ и является „шкурой“, скорее всего. Давно я такого подхода в комитете не видел», — заявил во время заседания Налогового комитета заместитель председателя Ярослав Железняк.

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Репутационные последствия такого решения могут быть серьезными. Во-первых, такой шаг подрывает доверие европейских партнеров к Украине как к стране, которая соблюдает договоренности. Во-вторых, возникает диссонанс: когда некоторые соседние страны ЕС ограничивали импорт украинского зерна, Киев решительно протестовал, называя это недружественным и незаконным шагом. Однако теперь Украина сама рассматривает ограничения экспорта зерна, что выглядит непоследовательно и может быть расценено как проявление протекционизма.

Кроме того, в случае уменьшения объемов экспорта, украинские аграрии могут потерять основные экспортные рынки в ЕС и на Ближнем Востоке, которые формировались годами.

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