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В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным
В середине июня стало известно о появлении на вооружении нового оружия — северокорейского РСЗО калибром 107-мм Type-75. Оккупанты уже похоже нашли применение новому оружию, подготовив его под свою тактику действий малыми штурмовыми группами.
Как пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, северокорейские РСЗО стали ставить на автомобили УАЗ-3303. Этот шаг эксперт назвал ожидаемым на фоне постоянного устройства самодельной техники огневой поддержки на базе флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-6000, устанавливая их на шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами зенитных установок ЗУ-23−2.
Теперь же следует ожидать явного перехода оккупантов на кустарную приварку 107-мм РСЗО Type 75 на все, что только движется — авто типа «буханки», «нивы», «жигули», «Иж» и прочие. Это будет роднить вс рф не только внутреннему содержанию, но и внешнему виду, с Талибаном, ИГИЛом, Хамас.
«Но, сарказм сарказмом, однако 107-мм РСЗО Type 75 осуществляет залп двенадцатью реактивными снарядами всего за 10 секунд на дальность в 8−9 километров. На вооружении армии КНДР стоит, только по самым скромным подсчетам, минимум 4 тысячи таких РСЗО. То есть материала для обеспечения РОВ кустарной РСЗО, думаю, у КНДР достаточно, а это совсем нехорошо. Каким бы гуано из уазика и малой РСЗО это не выглядело, но в условиях штурмовой деятельности малых групп может осуществлять огневую поддержку, а также как средство террористических атак в ближней зоне достаточно актуальное. Хотя, частенько, будет одноразовым», — пояснил преимущества такой установки РСЗО и их минусов в виде уязвимости для огня ВСУ Александр Коваленко.
Как писали «ФАКТЫ», северокорейский Type 75 является копией китайской системы Type-63 и достаточно компактен.196
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