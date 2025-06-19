В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным

В середине июня стало известно о появлении на вооружении нового оружия — северокорейского РСЗО калибром 107-мм Type-75. Оккупанты уже похоже нашли применение новому оружию, подготовив его под свою тактику действий малыми штурмовыми группами.

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Как пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, северокорейские РСЗО стали ставить на автомобили УАЗ-3303. Этот шаг эксперт назвал ожидаемым на фоне постоянного устройства самодельной техники огневой поддержки на базе флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-6000, устанавливая их на шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами зенитных установок ЗУ-23−2.

Теперь же следует ожидать явного перехода оккупантов на кустарную приварку 107-мм РСЗО Type 75 на все, что только движется — авто типа «буханки», «нивы», «жигули», «Иж» и прочие. Это будет роднить вс рф не только внутреннему содержанию, но и внешнему виду, с Талибаном, ИГИЛом, Хамас.

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«Но, сарказм сарказмом, однако 107-мм РСЗО Type 75 осуществляет залп двенадцатью реактивными снарядами всего за 10 секунд на дальность в 8−9 километров. На вооружении армии КНДР стоит, только по самым скромным подсчетам, минимум 4 тысячи таких РСЗО. То есть материала для обеспечения РОВ кустарной РСЗО, думаю, у КНДР достаточно, а это совсем нехорошо. Каким бы гуано из уазика и малой РСЗО это не выглядело, но в условиях штурмовой деятельности малых групп может осуществлять огневую поддержку, а также как средство террористических атак в ближней зоне достаточно актуальное. Хотя, частенько, будет одноразовым», — пояснил преимущества такой установки РСЗО и их минусов в виде уязвимости для огня ВСУ Александр Коваленко.

Как писали «ФАКТЫ», северокорейский Type 75 является копией китайской системы Type-63 и достаточно компактен.

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