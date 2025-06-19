Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца

На днях 40-летняя поп-звезда Кэти Перри, которая слетала в космос на ракете New Shepard, привлекла внимание, когда появилась в ночном клубе Мельбурна и угостила всех напитками. Но не только ее щедрый шаг вызвал разговоры. Поклонники быстро заметили, что она заменила свое большое обручальное кольцо на простое серебряное кольцо, пишет The News.

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Орландо Блум попросил Кэти выйти за него замуж в День святого Валентина в 2019 году, подарив яркое рубиновое обручальное кольцо, украшенное бриллиантами, в форме цветка. Вскоре после этого пара поделилась этой счастливой новостью в Instagram, опубликовав фотографию певицы с обручальным кольцом на руке и Орландо под красными воздушными шарами в форме сердца.

Яркое кольцо поп-королевы никто не заметил, пока она танцевала всю ночь и угощала напитками всех в мельбурнском клубе. Кэти, которая приехала в город в рамках своего тура Lifetimes Tour, появилась в Poof Doof и сделала вечер поклонников своим неожиданным визитом и щедрым угощением.

Недавно стало известно, что отношения Кэти Перри и Орландо Блума достаточно напряжены. Ходят слухи, что пара намерена окончательно расстаться после завершения мирового тура певицы Lifetimes, который продлится до 7 декабря. Говорят, что стресс из-за плохого приема нового альбома Перри «143» рассорил их.

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Ранее Кэти Перри продала права на свои песни за 225 млн долларов.

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