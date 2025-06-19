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Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца

21:31 19 июня 2025
Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца

На днях 40-летняя поп-звезда Кэти Перри, которая слетала в космос на ракете New Shepard, привлекла внимание, когда появилась в ночном клубе Мельбурна и угостила всех напитками. Но не только ее щедрый шаг вызвал разговоры. Поклонники быстро заметили, что она заменила свое большое обручальное кольцо на простое серебряное кольцо, пишет The News.

Орландо Блум попросил Кэти выйти за него замуж в День святого Валентина в 2019 году, подарив яркое рубиновое обручальное кольцо, украшенное бриллиантами, в форме цветка. Вскоре после этого пара поделилась этой счастливой новостью в Instagram, опубликовав фотографию певицы с обручальным кольцом на руке и Орландо под красными воздушными шарами в форме сердца.

Яркое кольцо поп-королевы никто не заметил, пока она танцевала всю ночь и угощала напитками всех в мельбурнском клубе. Кэти, которая приехала в город в рамках своего тура Lifetimes Tour, появилась в Poof Doof и сделала вечер поклонников своим неожиданным визитом и щедрым угощением.

Недавно стало известно, что отношения Кэти Перри и Орландо Блума достаточно напряжены. Ходят слухи, что пара намерена окончательно расстаться после завершения мирового тура певицы Lifetimes, который продлится до 7 декабря. Говорят, что стресс из-за плохого приема нового альбома Перри «143» рассорил их.

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Ранее Кэти Перри продала права на свои песни за 225 млн долларов.

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