Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня

Пятница, 20 июня 2025 года, обещает многим знакам зодиака эмоциональное облегчение и возможность перезагрузки. Это день, когда могут отступить старые обиды, а усталость сменится внутренним спокойствием. Советы карт Таро помогут сохранять оптимизм даже в непростых обстоятельствах, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Восьмерка Жезлов

Козерогов ждет динамичный день с быстрой сменой настроений. Возможно, придется пересмотреть отношения с близкими. Проявите терпение, и день принесет неожиданную близость и эмоциональное обновление.

Водолей — Суд

Для Водолеев этот день судьбоносен. Аркан «Суд» предвещает завершение важного этапа и открытие нового. Вы сможете закончить проекты или восстановить утраченные отношения. Это день прощения и мощного обновления.

Рыбы — Звезда

Рыбам стоит задуматься, куда уходит их энергия. Карта «Звезда» дарит надежду, но призывает оставить то, что не приносит радости. Найдите истинный источник вдохновения, ведь начинается новая, яркая глава.

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Овен — Пятерка Жезлов

Овнам предстоит навести порядок как в материальном, так и в эмоциональном плане. Возможно внутреннее напряжение из-за незавершенных дел. Это время возвращать долги и уделять внимание близким. Только через примирение придет покой.

Телец — Маг

Тельцам важно не переоценивать силы. «Маг» говорит о необходимости отдохнуть и набраться сил. Отпустите контроль и позвольте себе день на перезагрузку — скоро начнется интересный этап, требующий свежих идей.

Близнецы — Тройка Кубков

Близнецам нужно уделить внимание здоровью и эмоциям. Карта «Тройка Кубков» сулит приятное общение, но предупреждает о рисках. Найдите баланс между делами и отдыхом, посвятите вечер себе и близким.

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Рак — Верховная Жрица

Ракам день несет утешение и надежду. Карта «Верховная Жрица» напоминает, что истина рождается в тишине. Не тревожьтесь по мелочам — важное уже меняется к лучшему. Доверьтесь интуиции, возможны озарения и полезные встречи.

Лев — Девятка Денариев

Львам стоит обратить внимание на прошлое с благодарностью. Карта «Девятка Денариев» указывает на ценность старых связей, которые могут возродиться. Восстановление общения принесет радость и новые перспективы.

Дева — Тройка Жезлов

Девы могут выдохнуть и оглядеться. Карта «Тройка Жезлов» говорит о гармонии и успехе. Время осмыслить пройденное и планировать будущее. Мечтайте и вдохновляйтесь, ощутите внутреннюю устойчивость.

Весы — Двойка Мечей

Весов ждет эмоционально сложный день с внутренними противоречиями. Карта «Двойка Мечей» указывает на необходимость выбора. Уединитесь, займитесь творчеством или хобби. Позвольте себе побыть в тишине.

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Скорпион — Солнце

Скорпионам день принесет долгожданный свет и радость. Карта «Солнце» символизирует восстановление энергии. Смените обстановку, проведите время на природе или с друзьями. Побалуйте себя.

Стрелец — Девятка Кубков

Стрельцам стоит быть внимательными к словам и поступкам. Карта «Девятка Кубков» предупреждает: импульсивность может привести к ссорам. Живите легко и с удовольствием, но будьте мудрее в общении и не навязывайте свое мнение.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.

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