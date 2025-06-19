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Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня
Пятница, 20 июня 2025 года, обещает многим знакам зодиака эмоциональное облегчение и возможность перезагрузки. Это день, когда могут отступить старые обиды, а усталость сменится внутренним спокойствием. Советы карт Таро помогут сохранять оптимизм даже в непростых обстоятельствах, пишет slovofraza.com.
Козерог — Восьмерка Жезлов
Козерогов ждет динамичный день с быстрой сменой настроений. Возможно, придется пересмотреть отношения с близкими. Проявите терпение, и день принесет неожиданную близость и эмоциональное обновление.
Водолей — Суд
Для Водолеев этот день судьбоносен. Аркан «Суд» предвещает завершение важного этапа и открытие нового. Вы сможете закончить проекты или восстановить утраченные отношения. Это день прощения и мощного обновления.
Рыбы — Звезда
Рыбам стоит задуматься, куда уходит их энергия. Карта «Звезда» дарит надежду, но призывает оставить то, что не приносит радости. Найдите истинный источник вдохновения, ведь начинается новая, яркая глава.
Овен — Пятерка Жезлов
Овнам предстоит навести порядок как в материальном, так и в эмоциональном плане. Возможно внутреннее напряжение из-за незавершенных дел. Это время возвращать долги и уделять внимание близким. Только через примирение придет покой.
Телец — Маг
Тельцам важно не переоценивать силы. «Маг» говорит о необходимости отдохнуть и набраться сил. Отпустите контроль и позвольте себе день на перезагрузку — скоро начнется интересный этап, требующий свежих идей.
Близнецы — Тройка Кубков
Близнецам нужно уделить внимание здоровью и эмоциям. Карта «Тройка Кубков» сулит приятное общение, но предупреждает о рисках. Найдите баланс между делами и отдыхом, посвятите вечер себе и близким.
Рак — Верховная Жрица
Ракам день несет утешение и надежду. Карта «Верховная Жрица» напоминает, что истина рождается в тишине. Не тревожьтесь по мелочам — важное уже меняется к лучшему. Доверьтесь интуиции, возможны озарения и полезные встречи.
Лев — Девятка Денариев
Львам стоит обратить внимание на прошлое с благодарностью. Карта «Девятка Денариев» указывает на ценность старых связей, которые могут возродиться. Восстановление общения принесет радость и новые перспективы.
Дева — Тройка Жезлов
Девы могут выдохнуть и оглядеться. Карта «Тройка Жезлов» говорит о гармонии и успехе. Время осмыслить пройденное и планировать будущее. Мечтайте и вдохновляйтесь, ощутите внутреннюю устойчивость.
Весы — Двойка Мечей
Весов ждет эмоционально сложный день с внутренними противоречиями. Карта «Двойка Мечей» указывает на необходимость выбора. Уединитесь, займитесь творчеством или хобби. Позвольте себе побыть в тишине.
Скорпион — Солнце
Скорпионам день принесет долгожданный свет и радость. Карта «Солнце» символизирует восстановление энергии. Смените обстановку, проведите время на природе или с друзьями. Побалуйте себя.
Стрелец — Девятка Кубков
Стрельцам стоит быть внимательными к словам и поступкам. Карта «Девятка Кубков» предупреждает: импульсивность может привести к ссорам. Живите легко и с удовольствием, но будьте мудрее в общении и не навязывайте свое мнение.
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Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня