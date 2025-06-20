Держись: под Киевом начались съемки романтического реалити

Начались съемки четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ). Напомним, его главным героем стал актер, звезда сериала «Поймать Кайдаша» Тарас Цымбалюк. Съемки Первой вечеринки, где Холостяк знакомится с девушками, прошли в загородном комплексе недалеко от Киева. По словам ведущего проекта Григория Решетника, они продолжались тридцать часов. Известно, что премьера реалити запланирована на осень этого года.

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На странице проекта и на страницах в социальной сети Цимбалюка и Решетника показали видео и фотографии с Первой вечеринки.

— Теперь официально: съемки «Холостяка» начаты! - написали под фото.

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Григорий Решетник показал, как готовился к началу съемок и закулисье проекта.

— Еду к самому желанному, — сообщил ведущий по дороге на съемки. — Буду все вам рассказывать, а кое-что даже покажу.

Григорий снял подготовку к приезду участниц и показал место, где девушки будут ждать решения Холостяка, кто останется в шоу. Подписчики отреагировали на начало съемок проекта, были и те, кто считает неуместным делать это во время войны и гибели наших ребят.

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«Держись Тарасик», — пожелала актриса Наталья Денисенко.

«Крутой, — написал Тарасу Григорий Решетник. — Думай сердцем — я всегда рядом».

«Это будет лучший сезон», — решили в сети.

«Это будет второй сезон, который я буду смотреть, первый был с Ксенией Мишиной», — поделились подписчики.

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«Это же все постановка, для чего такие шоу снимать?» — спросили в сети.

«Не знаю зачем это все… Лучше бы на эти деньги дроны купили, — решили подписчики. — А снимали бы уже после войны!»

Напомним, история победителя тринадцатого сезона «Холостяка» Александра «Терена» закончилась громким разрывом.

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