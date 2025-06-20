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Шоу-бизнес

Держись: под Киевом начались съемки романтического реалити

13:52 20 июня 2025
Цымбалюк и Решетник

Начались съемки четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ). Напомним, его главным героем стал актер, звезда сериала «Поймать Кайдаша» Тарас Цымбалюк. Съемки Первой вечеринки, где Холостяк знакомится с девушками, прошли в загородном комплексе недалеко от Киева. По словам ведущего проекта Григория Решетника, они продолжались тридцать часов. Известно, что премьера реалити запланирована на осень этого года.

На странице проекта и на страницах в социальной сети Цимбалюка и Решетника показали видео и фотографии с Первой вечеринки.

— Теперь официально: съемки «Холостяка» начаты! - написали под фото.

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Григорий Решетник показал, как готовился к началу съемок и закулисье проекта.

— Еду к самому желанному, — сообщил ведущий по дороге на съемки. — Буду все вам рассказывать, а кое-что даже покажу.

Григорий снял подготовку к приезду участниц и показал место, где девушки будут ждать решения Холостяка, кто останется в шоу. Подписчики отреагировали на начало съемок проекта, были и те, кто считает неуместным делать это во время войны и гибели наших ребят.

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«Держись Тарасик», — пожелала актриса Наталья Денисенко.

«Крутой, — написал Тарасу Григорий Решетник. — Думай сердцем — я всегда рядом».

«Это будет лучший сезон», — решили в сети.

«Это будет второй сезон, который я буду смотреть, первый был с Ксенией Мишиной», — поделились подписчики.

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«Это же все постановка, для чего такие шоу снимать?» — спросили в сети.

«Не знаю зачем это все… Лучше бы на эти деньги дроны купили, — решили подписчики. — А снимали бы уже после войны!»

Напомним, история победителя тринадцатого сезона «Холостяка» Александра «Терена» закончилась громким разрывом.

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