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Украина

Находились в российской неволе более двух лет: в Украину вернулась очередная группа раненых защитников

14:55 20 июня 2025
Обмен пленными, 5 этап завершен, фото https://t.me/V_Zelenskiy_official/14789

В четверг, 20 июня, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и рф. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, большинство воинов, возвращающихся сегодня из российского плена, находилось там более двух лет.

Домой вернулись защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы.

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«Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех. Слава Украине!» — отметил Зеленский.

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По информации Координационного штаба по обращению с военнопленными, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

Все освобожденные сегодня защитники принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.
Освобожденные сегодня защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

«Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и последующего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за время пребывания в неволе» , — отметили в штабе.

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Напомним, вчера, 19 июня, из российского плена освободили группу тяжелобольных защитников. Большинство освобожденных воинов находились в русской неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

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