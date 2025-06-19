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Еще одна группа украинских пленных вернулась домой (фото)
Состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Защитники Украины, которые воевали на Донетчине, Запорожье, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщине. Работаем над возвращением наших людей. Благодарю всех, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель — освободить каждого и каждую», — написал он.
Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена освобождена группа тяжелобольных Защитников. Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.
«На Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», недавно по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела еще 1200 погибших Защитников.
А в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап обмена пленными, о котором Украина и россия договорились во время второй встречи в Стамбуле.155
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