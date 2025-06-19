41.28 / 41.90 47.63 / 48.34
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Еще одна группа украинских пленных вернулась домой (фото)

15:50 19 июня 2025
Состоялся обмен пленными между Украиной и Россией&nbsp;— Фото: Telegram Владимира Зеленского

Состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

РЕКЛАМА

«Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Защитники Украины, которые воевали на Донетчине, Запорожье, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщине. Работаем над возвращением наших людей. Благодарю всех, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель — освободить каждого и каждую», — написал он.

РЕКЛАМА

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена освобождена группа тяжелобольных Защитников. Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

«На Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», недавно по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела еще 1200 погибших Защитников.

А в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап обмена пленными, о котором Украина и россия договорились во время второй встречи в Стамбуле.

155

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Работающие пенсионеры получат пенсию после перерасчета в июне. Фото Pixabay

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии: как это сделать

Таро-прогноз на 20 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня

Лаванда. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся

Гороскоп на 19 июня. Фото Pixabay

Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня

Следующий материал
Новости партнеров