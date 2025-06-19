Еще одна группа украинских пленных вернулась домой (фото)

Состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Защитники Украины, которые воевали на Донетчине, Запорожье, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщине. Работаем над возвращением наших людей. Благодарю всех, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель — освободить каждого и каждую», — написал он.

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Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена освобождена группа тяжелобольных Защитников. Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

«На Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела еще 1200 погибших Защитников.

А в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап обмена пленными, о котором Украина и россия договорились во время второй встречи в Стамбуле.

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