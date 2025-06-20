Комфортно будет даже летом: блогерша Марина рассказала, как в жаркое время избавиться от неприятных запахов от обуви

Эксперт по чистоте Марина Жукова, недавно учившая, как победить известковый камень в унитазе без химии, поделилась еще одним лафхаком.

Речь идет о неприятном запахе, который летом часто портит настроение любителям сандалий, кроссовок и кедов.

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«Когда ноги потеют, а любимые кеды начинают „пахнуть“ — настроение падает. Но все можно исправить. Проверенный план, который помогает и экономит нервы», — утверждает блогерша.

По ее словам, избавиться от запаха от обуви летом можно за 1 день. Для этого не нужно тратить деньги на дорогие средства. Освежить обувь без лишних затрат поможет алгоритм, предложенный Мариной.

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По ее словам, сначала нужно освободить обувь от стелек и шнурков.

Шнурки лучше постирать отдельно. Стелькам, которые как губка впитывают запах, нужно дать «подышать».

Затем уксусом протереть обувь изнутри. Как известно, уксус убивает бактерии — значит, и запах.

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Следующий шаг — насыпать внутрь ботинок сухой соды. По 1 чайной ложке в каждый ботинок. Оставить минимум на 4−5 часов (можно на ночь). Сода хорошо устраняет запахи.

Выстирать стельки можно вручную с хозяйственным мылом. Высушить. Стельки быстро сохнут, а запах исчезает почти сразу.

Высушить обувь на солнце или возле вентилятора. Солнце не только сушит, но помогает уничтожить остатки запаха. Под прямыми лучами держать обувь нужно не дольше 1−2 часов.

Если нет возможности выстирать обувь, можно ее обработать изнутри раствором борной кислоты или хлоргексидина.

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В чистую обувь можно положить бумагу с каплей эфирного масла (лаванда, лимон). По словам Марины, это бабушкин прием.

«Аромат останется, а влажность уйдет. Вместо бумаги можно использовать чайный пакетик — тоже хорошо впитывает влагу» , — отметила блогер.

Жукова также напомнила, что детскую присыпку или крахмал можно насыпать на ночь внутрь ботинок. Работает так же как сода.

Газета тоже убирает влажность из ботинок и вытянет запах. Для этого в середину положить смятую газету и оставить на ночь.

Можно положить кеды в пакет и в морозилку на 2−3 часа. Так исчезнет запах бактерий.

Раньше мы рассказывали, как правильно стирать обувь.

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