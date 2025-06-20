- 09:08 Спустя три дня спасатели нашли пятилетнего ребенка-аутиста, пропавшего в лесу на Ивано-Франковщине
- 08:42 Цель — НПЗ: ночью враг массированно атаковал Кременчуг дронами и ракетами
- 08:17 Львам следует навести порядок в мыслях и делах, а Рыбам — не сопротивляться неожиданным изменениям: гороскоп на 21 июня
- 08:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 20.06 23:53 Магучих вернулась в Париж и добыла «серебро» этапа «Бриллиантовой лиги»
- 20.06 22:26 В моде винтажные будильники: причины популярности этого предмета вас удивят
- 20.06 22:00 Летний салат с необычным соусом: вкусно, как в лучшем ресторане
- 20.06 21:30 Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после фото Бена Аффлека с младенцем
- 20.06 21:01 И никакой гнили больше: опрыскайте свои помидоры этим раствором и забудете о болезни
- 20.06 20:45 «Свадебный веночек считается сильным оберегом», — мастер Лидия Мосийчук
- 20.06 20:34 Ему удалось захватить в плен российского десантника, творившего зверства в Буче: на Сумщине погиб защитник с Киевщины
- 20.06 20:06 Десерт с печеньем и клубникой: вкусно так, что не оторваться
Комфортно будет даже летом: блогерша Марина рассказала, как в жаркое время избавиться от неприятных запахов от обуви
Эксперт по чистоте Марина Жукова, недавно учившая, как победить известковый камень в унитазе без химии, поделилась еще одним лафхаком.
Речь идет о неприятном запахе, который летом часто портит настроение любителям сандалий, кроссовок и кедов.
«Когда ноги потеют, а любимые кеды начинают „пахнуть“ — настроение падает. Но все можно исправить. Проверенный план, который помогает и экономит нервы», — утверждает блогерша.
По ее словам, избавиться от запаха от обуви летом можно за 1 день. Для этого не нужно тратить деньги на дорогие средства. Освежить обувь без лишних затрат поможет алгоритм, предложенный Мариной.
По ее словам, сначала нужно освободить обувь от стелек и шнурков.
Шнурки лучше постирать отдельно. Стелькам, которые как губка впитывают запах, нужно дать «подышать».
Затем уксусом протереть обувь изнутри. Как известно, уксус убивает бактерии — значит, и запах.
Следующий шаг — насыпать внутрь ботинок сухой соды. По 1 чайной ложке в каждый ботинок. Оставить минимум на 4−5 часов (можно на ночь). Сода хорошо устраняет запахи.
Выстирать стельки можно вручную с хозяйственным мылом. Высушить. Стельки быстро сохнут, а запах исчезает почти сразу.
Высушить обувь на солнце или возле вентилятора. Солнце не только сушит, но помогает уничтожить остатки запаха. Под прямыми лучами держать обувь нужно не дольше 1−2 часов.
Если нет возможности выстирать обувь, можно ее обработать изнутри раствором борной кислоты или хлоргексидина.
В чистую обувь можно положить бумагу с каплей эфирного масла (лаванда, лимон). По словам Марины, это бабушкин прием.
«Аромат останется, а влажность уйдет. Вместо бумаги можно использовать чайный пакетик — тоже хорошо впитывает влагу» , — отметила блогер.
Жукова также напомнила, что детскую присыпку или крахмал можно насыпать на ночь внутрь ботинок. Работает так же как сода.
Газета тоже убирает влажность из ботинок и вытянет запах. Для этого в середину положить смятую газету и оставить на ночь.
Можно положить кеды в пакет и в морозилку на 2−3 часа. Так исчезнет запах бактерий.
Раньше мы рассказывали, как правильно стирать обувь.676
Читайте нас в Facebook
Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке