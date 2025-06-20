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Почти в 10 раз больше минимальной: какую пенсию получают народные депутаты Украины
Пока в Украине продолжается ажиотаж вокруг желания отменить специальные пенсии, повышенные пенсионные выплаты продолжают получать некоторые народные депутаты Украины. Их средний размер на сегодня чуть превышает 21 000 гривен, что примерно в 9 раз больше минимальной пенсии в Украине в 2361 гривну.
Об этом сообщает OBOZ.UA и приводит ответ на свой запрос из Пенсионного фонда Украины. При этом специальные пенсии нардепов упразднили еще в 2017-м, но политики получают свои выплаты по специальным правилам только через суд.
Так, еще в 2024-м году 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность отмены перерасчета в зависимости от зарплаты пенсии тех парламентариев, которые получили выплаты до 2017 года. По результатам рассмотрения судом выплаты им были возвращены и средний размер их составил 21 071 грн, а самая большая депутатская пенсия достигла отметки в 51 042 грн.
Ранее самой большой пенсией была выплата в 246 тысяч гривен ежемесячно бывшему нардепу-регионалу Сергею Кивалову, при этом еще несколько лет назад Кивалов получал большую по украинским меркам пенсию в 14 тысяч грн. Увеличило выплату в 17 раз политику решение одесского суда и справка из возглавляемого им университета.
Однако в результате введения коэффициентов наибольшая пенсия сократилась в разы, к примеру, максимальная обычная пенсия не должна превышать 23 610 гривен. Но, как подчеркнули в OBOZ.UA, сотни специальных пенсионеров упразднили ограничения в судах.
Тем временем в Украине продолжаются попытки отменить специальные пенсии, что должно помочь увеличить минимальные пенсионные выплаты до 4000 гривен.15
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