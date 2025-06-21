Боже мой, а если ветер усилится: королева Камилла оказалась в неловкой ситуации

Ежегодно Королевские скачки в Аскоте становятся одним из важнейших событий в Соединенном Королевстве. Британская королевская семья во главе с королем Чарльзом и Камиллой занимает видное место в этом гламурном событии. Ипподром Беркшира, главная сцена этого события, является местом, где собирается знать, чтобы отпраздновать приход лета. В этом году, как и в предыдущих случаях, королевская семья принимала участие в открытии скачек. Среди самых желанных моментов — процессия карет, знаменующая официальное начало празднования. Ведущим каретным экипажем является тот, что перевозит Чарльза и его жену Камиллу, пишет edatv.news.

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Королева Камилла, выглядевшая элегантно в светло-голубом пальто и шляпе, украшенной белыми цветами, держала сумочку на мероприятии под открытым небом. Во время открытия мероприятия сильный ветер угрожал сдуть шляпки королевы и ее фрейлины леди Сары. Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала, что обеспокоенная Камилла воскликнула: «Боже мой, если ветер подует еще сильнее, моя шляпа улетит».

Хотя инцидент казался незначительным, это был неловкий момент для королевы Камиллы. Она пыталась сохранить элегантность, приветствуя присутствующих. Ситуация вызвала некоторое замешательство у королевы Камиллы, которая даже рассматривала возможность снять шляпу, чтобы не потерять самообладание.

По словам Хиклинг, королева прокомментировала: «Я быстро здороваюсь и снова держу шляпу. Стоит ли мне ее снять? Я не могу».

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Несмотря на ветер и волнение, королева Камилла твердо держалась своей роли, а король Чарльз внимательно наблюдал за этим. Камилла, смеясь, добавила: «Этот ветер вызывает безумие».

Несмотря на неловкий момент, Royal Ascot остается одним из самых престижных событий для королевской семьи. Другие члены королевской семьи также присутствовали: Питер Филлипс, Зара Тиндалл и принцесса Беатрис разделили этот день на высшем уровне. По традиции, герцог Веллингтон и Аннабель Эллиот, сестра королевы Камиллы, также принимали участие в праздновании.

Королева Елизавета II была большой поклонницей скачек в Аскоте и оставила наследие, которое Чарльз и Камилла продолжают чтить. В этом году ее конь Desert Hero одержал триумф в King George V Stakes, что стало важным достижением для королевской семьи.

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Ранее Кейт Миддлтон посетила историческую королевскую церемонию.

Фото Getty Images

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