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Король Чарльз послал четкий месседж принцу Гарри и Меган Маркл
Король Чарльз послал четкое послание своему опальному сыну принцу Гарри и невестке Меган Маркл, присвоив Дэвиду Бекхэму рыцарское звание, пишет geo.tv.
Бывший капитан сборной Англии по футболу и мировая икона моды Дэвид Бекхэм на днях был посвящен в рыцари за свои заслуги в спорте и благотворительности. Бекхэма теперь будут называть «сэр», а его жену Викторию, бывшую участницу поп-группы Spice Girls, — леди Бекхэм.
Рыцарское звание Бекхэма является кульминацией многолетних неустанных усилий, направленных на то, чтобы выйти за рамки футбола и превратить себя в мировую икону на пересечении спорта, моды и бизнеса.
Рыцарское звание Дэвида Бекхэма появилось на фоне сообщений о том, что принц Гарри и Меган Маркл, очевидно, стали «абсолютным кошмаром» для Виктории и Дэвида, сблизившись с их сыном Бруклином и невесткой Николой Пельц.
Виктория и Дэвид якобы разъярены очевидной новой дружбой Бруклина и его жены Николы Пельц с Гарри и Меган. Как сообщает журнал OK!, комментируя новую связь Меган и Гарри с Николой и Бруклином, источник заявил: «Это абсолютный кошмар для Виктории и Дэвида. Это поставило их в невероятно неловкое положение, особенно учитывая, насколько они близки с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон».
Ранее сообщалось, что тайну Виктории Бекхэм случайно раскрыл Дэвид.659
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