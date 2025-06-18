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Рак больше не помеха: Кейт Миддлтон посетила историческую королевскую церемонию

17:24 18 июня 2025
Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская, которая нарушила дресс-код, прибыла на церемонию Ордена Подвязки, выглядя элегантно и сияюще в белом платье миди из букле и шифона стоимостью 400 фунтов стерлингов, которое она ранее носила в 2021 году. Возвращение Кейт имеет очень важное значение, так как в прошлом году она пропустила ее из-за лечения рака, пишет geo.tv.

Кейт наблюдала, как принц Уильям участвовал в параде вместе с королем Чарльзом, королевой Камиллой и другими высокопоставленными членами королевской семьи. Служба, которая ежегодно проводится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, представляет членов Ордена Подвязки в их королевских синих бархатных накидках и шляпах со страусиными перьями.

После процессии королевская семья вошла в знаменитую часовню, где проходили королевские свадьбы, в том числе свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. В часовне состоялась служба. После семья в каретах вернулась в парадные апартаменты Виндзорского замка.

Эта историческая церемония имеет особое значение для Кейт и Уильяма. Все потому, что нынешняя принцесса Уэльская дебютировала на этом мероприятии в 2008 году. Она была там, чтобы увидеть, как Уильям получил рыцарское звание в Ордене Подвязки. Тогда Кейт стояла у дверей Галилейского крыльца и разговаривала с принцем Гарри и Камиллой, ожидая начала службы.

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Ранее появились новые фото принца Уильяма с детьми по случаю Дня отца.

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