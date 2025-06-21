Львам следует навести порядок в мыслях и делах, а Рыбам — не сопротивляться неожиданным изменениям: гороскоп на 21 июня

Конец недели с 20 по 22 июня особенно удачный для тех, кто готов рисковать и открываться новому. Луна в Раке усиливает эмоциональность, а влияние Венеры подталкивает к поиску красоты и уюта. Это хорошее время для заботы о себе, общения с родными и творческих занятий.

Что ожидает знаки зодиака в день летнего солнцестояния, 21 июня, рассказали профессиональные астрологи.

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Овен

Овнам не стоит игнорировать внутренние сигналы. Если хочется тишины, устройте себе небольшой отпуск. Стоит избегать конфликтов:. Хороший момент, чтобы позаботиться о здоровье или сделать что-то полезное для дома.

Телец

Тельцам не стоит все принимать близко к сердцу. Возможно, вы вспомните о забытом увлечении или получите приятную весть из прошлого. Не исключены неожиданные траты, но они окажутся оправданными.

Близнецы

У Близнецов — удачный день. Интересные разговоры подарят пищу для размышлений. Отличный день для прогулок, встреч с друзьями и легких приключений. В финансовом плане стоит быть чуть осмотрительнее.

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Рак

У Раков хорошее время для перезагрузки, косметических процедур, душевных разговоров. Избегайте чрезмерной жалости к себе. Возможны сны с подсказками или необычные знаки. Можно довериться интуиции при принятии важного решения.

Лев

У Львов отличная возможность навести порядок в мыслях и делах. Уделите время себе, займитесь телом или творчеством. Возможны неожиданные звонки или письма от людей, о которых вы давно не слышали.

Дева

Девам стоит переосмыслить недавние события. Не держите все под контролем — дайте событиям разворачиваться естественно. Уделите внимание тем, кто рядом. День хорош для планирования.

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Весы

Весам нужно сохранять баланс между своими желаниями и чужими просьбами. Сегодня важно говорить «нет», если чувствуете, что перегружены. День хорош для шопинга. Возможны случайные, но очень приятные встречи.

Скорпион

Скорпионам стоит отпустить старые обиды. Возможны интуитивные озарения, которые помогут принять важное решение. День подойдет для закрытия старых дел или завершения этапа.

Стрелец

У Стрельцов энергии будет немного меньше, чем обычно. Прислушивайтесь к себе, отдохните. В финансовых вопросах не стоит принимать поспешных решений.

Козерог

Козерогам стоит позволить себе расслабиться и отпустить ситуацию. День может принести неожиданные, но приятные новости. Будьте внимательны к мелочам.

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Водолей

Водолеям не стоит игнорировать усталость и сигналы тела. День подходит для закрытых встреч, внутреннего покоя и тишины. Стоит записывать свои мысли и не торопиться с их реализацией.

Рыбы

Рыбам не стоит сопротивляться неожиданным переменам. Возможны эмоциональные разговоры с родными, которые помогут решить старые недопонимания. Скоро все станет на свои места. Особенно важными окажутся интуиция и сны.

О том, кому повезет на неделе с 23 по 29 июня, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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