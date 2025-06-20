- 20:02 Один из фаворитов конкурса на должность директора БЭБ может иметь связи с россией, — СМИ
- 20:01 Новичок УПЛ назначил новым главным тренером иностранца: известна зарплата специалиста
- 19:54 Скорпионам — «Солнце», Ракам — «Верховная Жрица», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июня
- 19:47 Оккупанты определили приоритетное направление для атак, — аналитики
- 19:21 Не хотел видеть ни Макрона, ни Зеленского: СМИ объяснили, почему Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки»
- 19:15 Вера Брежнева сменила прическу и снялась топлесс: «Стала похожа на героиню «Элен и ребята»
- 18:56 Могут заблокировать карточку даже за перевод от родственников: что нужно знать украинцам
- 18:26 Названы размеры пенсий народных депутатов: кто получает наибольшие выплаты
- 18:25 Фонд Favbet Foundation помогает молодежи делать первые шаги в IT: прошел мастер-класс «Билет в IT»
- 18:08 НМТ-2025 как тест на выживание: что не так с нынешним экзаменом
- 17:57 Пытался сбежать из ТЦК, но выпал из окна: в Харьковской области произошел инцидент с мобилизованным
- 17:23 В парламенте и Кабмине хотят увеличить минимальную пенсию, но суммы роста видят по-разному
Новичок УПЛ назначил новым главным тренером иностранца: известна зарплата специалиста (фото)
Харьковский «Металлист 1925», победивший в переходных матчах «Левый берег» и вернувшийся в УПЛ, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 38-летний хорват Младен Бартулович, ранее возглавлявший «Зарю». Контракт со специалистом, который, по неофициальной информации, будет зарабатывать 15 тысяч долларов в месяц, рассчитан на три года.
В тренерский штаб Бартуловича войдут Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.
Кстати, Младен Бартулович начинал играть в «Хайдуке» из Сплита, но почти всю карьеру провел Украине. Защищая цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала», «Карпат», «Ворсклы», «Волыни» и «Ингульца».
Добавим, что прежний наставник «Металлиста 1925» нидерландец Патрик ван Леувен уже возглавил криворожский «Кривбасс».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Зари» второй раз стал Виктор Скрипник.
Фото Фк «Заря», ФК «Металлист 1925»6
Читайте нас в Facebook