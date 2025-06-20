Новичок УПЛ назначил новым главным тренером иностранца: известна зарплата специалиста (фото)

Харьковский «Металлист 1925», победивший в переходных матчах «Левый берег» и вернувшийся в УПЛ, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 38-летний хорват Младен Бартулович, ранее возглавлявший «Зарю». Контракт со специалистом, который, по неофициальной информации, будет зарабатывать 15 тысяч долларов в месяц, рассчитан на три года.

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В тренерский штаб Бартуловича войдут Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.

Кстати, Младен Бартулович начинал играть в «Хайдуке» из Сплита, но почти всю карьеру провел Украине. Защищая цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала», «Карпат», «Ворсклы», «Волыни» и «Ингульца».

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Добавим, что прежний наставник «Металлиста 1925» нидерландец Патрик ван Леувен уже возглавил криворожский «Кривбасс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Зари» второй раз стал Виктор Скрипник.

Фото Фк «Заря», ФК «Металлист 1925»

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