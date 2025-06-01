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Спорт

«Ворскла» сенсационно вылетела из премьер-лиги, проиграв сельской команде: видеообзоры матчей плей-офф

17:40 1 июня 2025
Ворскла - Кудровка

В воскресенье, 1 июня, в Полтаве и под Киевом состоялись ответные стыковые матчи за места в украинской премьер-лиге, чемпионом которой стало киевское «Динамо». Сенсационно сразу четыре команды первой лиги пробились в элитный дивизион. «Эпицентр» из Каменца-Подольского и «Полтава» вышли в УПЛ напрямую, а харьковский «Металлист 1925» и «Кудровка» из села в Черниговской области — после успеха в плей-офф.

Плей-офф за места в УПЛ. Ответные матчи

«Ворскла» (Полтава) — «Кудровка» — 0:1 (Литовченко, 9). По пенальти — 3:4.

Первый матч — 2:1.

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«Металлист 1925» (Харьков) — «Левый берег» (Киев) — 1:0 (Калитвинцев, 90).

Первый матч — 1:0.

Напомним, что напрямую из элитного дивизиона вылетели «Черноморец» и «Ингулец», а по итогам поединков плей-офф — «Ворскла» и «Левый берег».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руслан Ротань покинул «Александрию» и возглавил «Полесье».

Фото УПЛ

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