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Виктор Скрипник снова возглавил команду украинской футбольной премьер-лиги, с которой дважды брал медали

15:36 16 июня 2025
Виктор Скрипник

Еще один клуб украинской футбольной премьер-лиги объявил о перестановке на тренерском мостике. Вслед за «Полесьем», «Шахтером», «Рухом», ЛНЗ и «Кривбассом» о назначении нового наставника объявила «Заря». «Рулевым» луганчан назначен бывший футболист сборной Украины, экс-тренер «бело-черных» 55-летний Виктор Скрипник.

Напомним, что специалист уже возглавлял «Зарю» с 2019 по 2022 годы. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером УПЛ — в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, а также играла в финале Кубка Украины- 2020/2021.

Добавим, что Скрипник в качестве игрока выступал за «Днепр» и запорожский «Металлург», после чего переехал в Германию, где стал чемпионом и двукратным обладателем Кубка страны в составе «Вердера». Тренерскую карьеру специалист также начинал в Бремене, в том числе возглавляя главную команду в 2014--2016 годах, а в 2018-м выиграл чемпионат и Кубок Латвии вместе с «Ригой». Затем в карьере Скрипника была работа с «Зарей», «Ворсклой» и «Металлистом 1925», который он покинул летом 2024-го.

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Кстати, именно в харьковском клубе может продолжить свою тренерскую карьеру прежний наставник «Зари» хорват Младен Бартулович.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» сенсационно вылетела из УПЛ и рассталась с Юрием Максимовым.

Фото ФК «Заря»

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