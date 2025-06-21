Штраф могут выписать, но права не отберут: в МВД прокомментировали слухи о наказании водителей за «подмигивание» аварийкой

Информация в сети о том, что за благодарность «аварийкой» водитель может потерять права на год, неправдива, сообщили в МВД.

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В полиции напомнили, что Правила дорожного движения не содержат прямого упоминания об использовании «аварийки» для выражения благодарности или прощения (например, за пропуск в очереди или ошибку на дороге).

За неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф (ст. 122 КУоАП), но лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.

«Важно, чтобы использование „аварийки“ всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность — превыше всего!» — отметили в полиции и призвали всегда пользоваться официальными источниками информации.

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Также правоохранители напомнили, что согласно Правилам дорожного движения (ПДД), аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:

- вынужденная остановка на дороге;

- остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;

- движение с техническими неисправностями (если разрешено);

- буксировка транспортного средства;

- перевозка детей (при посадке/высадке);

- остановка колонны на дороге;

- дорожно-транспортное происшествие.

Раньше мы рассказывали, за что украинским водителям грозят штрафы до 17 тысяч гривен. А также как полицейские могут наказать водителя из-за запасного колеса.

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