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Общество и люди

Штраф могут выписать, но права не отберут: в МВД прокомментировали слухи о наказании водителей за «подмигивание» аварийкой

14:53 21 июня 2025
Включение аварийки в машине без причины карается штрафом, фото из открытых источников

Информация в сети о том, что за благодарность «аварийкой» водитель может потерять права на год, неправдива, сообщили в МВД.

В полиции напомнили, что Правила дорожного движения не содержат прямого упоминания об использовании «аварийки» для выражения благодарности или прощения (например, за пропуск в очереди или ошибку на дороге).

За неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф (ст. 122 КУоАП), но лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.

«Важно, чтобы использование „аварийки“ всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность — превыше всего!» — отметили в полиции и призвали всегда пользоваться официальными источниками информации.

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Также правоохранители напомнили, что согласно Правилам дорожного движения (ПДД), аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:
- вынужденная остановка на дороге;
- остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
- движение с техническими неисправностями (если разрешено);
- буксировка транспортного средства;
- перевозка детей (при посадке/высадке);
- остановка колонны на дороге;
- дорожно-транспортное происшествие.

Раньше мы рассказывали, за что украинским водителям грозят штрафы до 17 тысяч гривен. А также как полицейские могут наказать водителя из-за запасного колеса.

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