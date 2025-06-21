- 08:17 Овнам не нужно сегодня «выяснять отношения», а Львам не стоит рисковать: гороскоп на 22 июня
- 07:00 Просто хочется плакать: в Сети сравнили пенсии в ЕС и Украине
- 06:02 Восточный гороскоп на воскресенье, 22 июня: что принесет «День собаки-хлебаки»
- 05:00 Принц Уильям празднует: будущему королю исполнилось 43 года
- 04:04 После ударов Израиля по Ирану: что говорила Баба Ванга о начале Третьей мировой войны
- 03:20 «Вау, русалка!»: жена внука Аллы Пугачевой показала фигуру в бикини
- 03:01 Обязан знать каждый владелец кота: названы 6 основных правил кошачьего этикета
- 00:06 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 21.06 22:27 Эффект Дидро: понимание этого явления поможет избежать лишних трат
- 21.06 22:01 Спаржа с чесноком и пармезаном: королевское лакомство, которое готовится очень просто и быстро
- 21.06 21:31 Не позволяла сладкое: Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от мамы
- 21.06 21:02 Приводит к переутомлению: неожиданные побочные эффекты чрезмерного употребления кофе
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам
Александр Прохоров — танцор и хореограф, серебряный финалист проекта «Танці з зірками» после одного из самых ужасных обстрелов Киева за все время войны признался, что очень зол. Все потому, что его раздражают те, кто продолжает слушать русскую музыку. По словам артиста, это просто недопустимо.
«Люди умирали под завалами в своих квартирах. Позавчера день траура. А по улицам идет молодежь, лет до 20, слушая русский рэп. Еду в такси, водитель которого тоже в районе 20 лет — тоже рашистские напевы, — не сдержал эмоций Александр. — Я сделал замечание — таксист ответил: „Я слушаю, что хочу. Это моя машина“. Но какая на. г твоя машина, если ты живешь в стране, которую уничтожают те, кого ты слушаешь? Я не понимаю. Серьезно. У нас молодежь вообще отбитая? Потому что у меня ощущение, что у нее навсегда потеряно национальное сознание и оторванность от реальности событий. Вы что, устали от войны настолько, что вам уже все равно, на каком языке звучит ваше безразличие? Мы каждый день хороним своих. Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»
По мнению Прохорова, либо мы изменим свое сознание, либо нас изменят обломки российских ракет.
«Украинец — это не просто паспорт. Это любовь к своему. Это уважение к языку, культуре, стране. И если вам все равно — значит, где-то внутри вы уже готовы к „русскому миру“. И это страшнее ракеты. Потому что такие „по-фигу“ сдадут нас первыми. Уважай украинское. Хотя бы из уважения к тем, кого уже нет. Потому что слушать рашистское во время траура — это не свобода. Это позор. Понимаете, почему нельзя слушать/смотреть российский контент?» — подытожил он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярная группа «Антитела» выпустила украиноязычный римейк песни «Смотри в меня» — «Дивись у мій екран» — и мощное видео, посвященное операторам дронов.4999
Читайте нас в Facebook
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам