«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам

Александр Прохоров — танцор и хореограф, серебряный финалист проекта «Танці з зірками» после одного из самых ужасных обстрелов Киева за все время войны признался, что очень зол. Все потому, что его раздражают те, кто продолжает слушать русскую музыку. По словам артиста, это просто недопустимо.

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«Люди умирали под завалами в своих квартирах. Позавчера день траура. А по улицам идет молодежь, лет до 20, слушая русский рэп. Еду в такси, водитель которого тоже в районе 20 лет — тоже рашистские напевы, — не сдержал эмоций Александр. — Я сделал замечание — таксист ответил: „Я слушаю, что хочу. Это моя машина“. Но какая на. г твоя машина, если ты живешь в стране, которую уничтожают те, кого ты слушаешь? Я не понимаю. Серьезно. У нас молодежь вообще отбитая? Потому что у меня ощущение, что у нее навсегда потеряно национальное сознание и оторванность от реальности событий. Вы что, устали от войны настолько, что вам уже все равно, на каком языке звучит ваше безразличие? Мы каждый день хороним своих. Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»

По мнению Прохорова, либо мы изменим свое сознание, либо нас изменят обломки российских ракет.

«Украинец — это не просто паспорт. Это любовь к своему. Это уважение к языку, культуре, стране. И если вам все равно — значит, где-то внутри вы уже готовы к „русскому миру“. И это страшнее ракеты. Потому что такие „по-фигу“ сдадут нас первыми. Уважай украинское. Хотя бы из уважения к тем, кого уже нет. Потому что слушать рашистское во время траура — это не свобода. Это позор. Понимаете, почему нельзя слушать/смотреть российский контент?» — подытожил он.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярная группа «Антитела» выпустила украиноязычный римейк песни «Смотри в меня» — «Дивись у мій екран» — и мощное видео, посвященное операторам дронов.

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