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Политика

«Я его уважаю»: Зеленский заявил, что Шмыгаля не «сдаст»

17:05 21 июня 2025
Зеленский не хочет увольнения Шмыгаля. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее провел масштабную ротацию дипломатического корпуса, заявил, что не обсуждал с премьер-министром Денисом Шмыгалем его отставку.

Как пишет «Интерфакс-Украина», это произошло после того, как нардеп Ярослав Железняк допустил смену руководителя Кабмина и внесение соответствующих правок в законодательство о прекращении полномочий действующего правительства в условиях военного положения.

«Если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде сказал бы ему и, извините, раньше чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески», — цитирует агентство президента.

Также Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие в Украине вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышева, что вызвало определенные подозрения у депутатского корпуса. Президент, сославшись на слова Шмыгаля, отметил, что Чернышев, перед которым были поставлены две задачи, находится в командировке, которая должна вскоре завершиться.

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Напомним, что недавно Верховная Рада утвердила Руслана Кравченко в должности генерального прокурора. Раньше он возглавлял Киевскую ОВА и налоговую службу.

Фото Офиса президента

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