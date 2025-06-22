Овнам не нужно сегодня «выяснять отношения», а Львам не стоит рисковать: гороскоп на 22 июня

Советы всем знакам Зодиака на воскресенье, 22 июня, подготовили знатоки карт Таро, а также астрологи.

Овен

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Гороскоп на 22 июня предостерегает Овнов от любых споров с близкими людьми, пишет «ТСН. Разногласия, которые не удастся преодолеть, приведут лишь к ссоре.

Телец

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Гороскоп на 22 июня для Тельцов не рекомендует знаку браться за важное дело, даже если у него появится такое желание. Результат работы знак не порадует — цель не будет достигнута.

Близнецы

Гороскоп на 22 июня для Близнецов рекомендует знаку заняться собой и отдохнуть. Полезным будет отвлечься от рутины, которой никогда не становится меньше.

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Рак

Гороскоп на 22 июня советует Раку равномерно распределить запланированное на этот день, чтобы не перенапрячься и не терять зря время. Прежде всего, речь идет о хозяйственных делах.

Лев

Гороскоп на 22 июня предостерегает Львов от любых авантюр. Не стоит ожидать положительного для знака результата даже в случае минимального риска.

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Дева

Гороскоп на 22 июня советует Девам не делать спонтанные покупки, бесконтрольно тратя деньги. Знаку стоит немного экономить, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Весы

Гороскоп на 22 июня для Весов не исключает, что знаку могут предложить подработку. Впрочем, звезды советуют не торопиться принимать предложение — затраченное время и усилия не будут стоить суммы, которую вам предложат.

Скорпион

Гороскоп на 22 июня советует Скорпионам, ощущающим определенный упадок сил, не нагружать себя домашними делами. Часть дня можно разве что посвятить подготовке к новой рабочей неделе.

Стрелец

Гороскоп на 22 июня предупреждает Стрельцов о необходимости экономии и отказе от некоторых покупок. Причем речь идет не только о вещах, которые покупаются под влиянием эмоций, но и о тех, покупка которых заранее планировалась.

Козерог

Гороскоп на 22 августа предостерегает Козерогов от споров, которые будут отнимать у знака много сил. Нехватка энегрии, в свою очередь, скажется на способности знака решать бытовые дела.

Водолей

Гороскоп на 22 июня советует Водолеям воздерживаться от принятия важных решений. Звезды советуют отложить кардинальные изменения жизни на другой период, который будет более удачным для трансформации.

Рыбы

Гороскоп на 22 июня рекомендует Рыбам не устраивать выяснение отношений со второй половинкой. Даже если серьезный разговор давно назрел, стоит его отложить на другой день. Спор может перерасти в разрыв отношений.

Восточный гороскоп для всех знаков Зодиака на следующую неделю, с 23 по 29 июня, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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