- 10:15 Более 350 беспилотников врага участвовали в ночной атаке на Украину, — Воздушные силы
- 09:45 Украинские дроны подожгли топливные резервуары под Ростовом
- 08:58 Киев снова под ударом: повреждена станция метро, разрушена многоэтажка, есть погибшие
- 08:18 Девам стоит сосредоточиться на деталях, а Скорпионов ждет эмоциональный всплеск: гороскоп на 23 июня
- 07:59 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 22.06 22:28 С чем не стоит сочетать плетеные сумки: некоторые нюансы вас удивят
- 22.06 22:01 Необычный джем: варится так просто, что вы удивитесь
- 22.06 21:30 Вся в талантливую маму: Дженнифер Лопес намекнула на увлекательное сотрудничество с дочкой
- 22.06 21:12 «Это самоубийство»: эксперт о решении парламента Ирана закрыть Ормузский пролив
- 22.06 21:01 Уменьшает хронические воспаления: полезные свойства свекольного сока, который считается суперпродуктом
- 22.06 20:45 «В венке каждый цветок имеет символическое значение», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 22.06 20:33 С первых дней войны пошел защищать страну: в бою на Донетчине погиб нацгвардеец с Киевщины
Будете получать больше: кому автоматически увеличат пенсии — названы условия
Несколько лет в Украине действует программа, согласно которой достигшие определенного возраста пенсионеры получают надбавки к пенсии — так называемые «возрастные».
Так, для возрастной категории 70−74 года надбавка составляет 300 гривен, после достижения 75 лет и до 79 лет — 456 гривен, а лицам старше 80 лет доплачивают по 570 гривен. Нюансы начисления надбавок объяснила заместитель начальника отдела обслуживания граждан № 2 ГУ ПФУ в Кировоградской области Ольга Синдяшкина.
По ее словам, доплата начисляется автоматически — по достижении пенсионером определенного возраста, но возрастную надбавку могут получить не все.
Так, деньги доплачивают гражданам, размер пенсии которых не превышает 10 340,35 грн. Тем, у кого больше, «возрастные» доплаты не начисляются.
Следует знать, что доплату начисляют со дня достижения соответствующего возраста: если пенсионер родился 01 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, аа если пенсионер родился, например, 20 числа, то аон получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста.
В ПФУ обратили внимание получателей доплаты на то, как насчитывают «возрастные». Так, в 70 лет пенсионер начинает получать вместе с пенсией по 300 грн. в месяц. Когда ему исполняется 75 лет, пенсионеру доначисляют 156 грн — доплата увеличивается до 456 гривен. А в 80 лет к 456 прибавляют 114 гривен и доплата составляет уже 570 грн.
Напомним, что в июне более 600 тысяч работающих пенсионеров должны получить повышенные выплаты. Так, тем, кто получил дополнительные 24 месяца страхового стажа, пенсионные выплаты автоматически пересчитываются в апреле. Однако повышенные суммы они получают не сразу, а уже летом, через несколько месяцев. Это связано с представлением налоговым органам отчетности бо уплате налогов.
Фото ПФУ366
Читайте нас в Facebook
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам
Скорпионам — «Императрица», Девам — «Девятка Кубков», а Львам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июня