Несколько лет в Украине действует программа, согласно которой достигшие определенного возраста пенсионеры получают надбавки к пенсии — так называемые «возрастные».

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Так, для возрастной категории 70−74 года надбавка составляет 300 гривен, после достижения 75 лет и до 79 лет — 456 гривен, а лицам старше 80 лет доплачивают по 570 гривен. Нюансы начисления надбавок объяснила заместитель начальника отдела обслуживания граждан № 2 ГУ ПФУ в Кировоградской области Ольга Синдяшкина.

По ее словам, доплата начисляется автоматически — по достижении пенсионером определенного возраста, но возрастную надбавку могут получить не все.

Так, деньги доплачивают гражданам, размер пенсии которых не превышает 10 340,35 грн. Тем, у кого больше, «возрастные» доплаты не начисляются.

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Следует знать, что доплату начисляют со дня достижения соответствующего возраста: если пенсионер родился 01 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, аа если пенсионер родился, например, 20 числа, то аон получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста.

В ПФУ обратили внимание получателей доплаты на то, как насчитывают «возрастные». Так, в 70 лет пенсионер начинает получать вместе с пенсией по 300 грн. в месяц. Когда ему исполняется 75 лет, пенсионеру доначисляют 156 грн — доплата увеличивается до 456 гривен. А в 80 лет к 456 прибавляют 114 гривен и доплата составляет уже 570 грн.

Напомним, что в июне более 600 тысяч работающих пенсионеров должны получить повышенные выплаты. Так, тем, кто получил дополнительные 24 месяца страхового стажа, пенсионные выплаты автоматически пересчитываются в апреле. Однако повышенные суммы они получают не сразу, а уже летом, через несколько месяцев. Это связано с представлением налоговым органам отчетности бо уплате налогов.

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Фото ПФУ

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