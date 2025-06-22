41.54 / 42.07 47.94 / 48.67
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Эффективные способы удаления ржавчины с плитки в ванной и защита полов от нового загрязнения

12:56 22 июня 2025
Как приготовить очищающее средство в домашних условиях. Фото Pixabay

Проблема известкового налета и пятен ржавчины от подтекания на плитке в ванной знакома многим. Эти неприятные явления не только портят внешний вид, но могут привести к более серьезным проблемам с покрытием.

Однако не стоит паниковать! С помощью нескольких доступных ингредиентов можно быстро и легко вернуть плитке блеск и чистоту, пишет издание Cleanpedia.

Эффективно должна сработать смесь из четырех простых ингредиентов: воды, соды, 3-процентной перекиси водорода и лимонной кислоты.

Для этого смешивают 150 мл теплой воды, ½ стакана соды, 100 мл перекиси водорода и чайную ложку кислоты.

Ингедиенты смешивают до получения однородной массы и наносят ее на загрязненную плиткуаа, оставляя на 40 минут. Это время позволит активным веществам проникнуть в налет и ослабить его связь с поверхностью.

РЕКЛАМА

Пастуаа следует смыть водой, используя не слишком жесткую щетку или губку.

А для того, чтобы плитка на полу как можно дольше оставалась чистой, рекомендуется использовать специальный защитный спрей, в составе которого:

  • 10 капель эвкалиптового эфирного масла,
  • 3 столовые ложки уксуса (9%),
  • 1 столовая ложка кипяченой воды.

После очистки плитки смесь этих ингредиентов рекомендуют распылить на сухую поверхность и протереть микрофиброй.

РЕКЛАМА

С помощью этих простых домашних средств вы можете легко и эффективно избавиться от налета на плитке в ванной комнате. Также можете использовать эти доступные ингредиенты не только для очистки, но и защиты покрытия от будущих загрязнений. И ваша ванная будет всегда сиять чистотой и свежестью!

Кстати, в домашних условиях можно приготовить и средство для очищения чугунных ванн. Для этого смешивают 200 мл перекиси водорода и 20 г соли.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

99

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Александр Прохоров

«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам

Таро-прогноз на 23 июня 2025 года для всех знаков зодиака - Фото: Pixabay

Скорпионам — «Императрица», Девам — «Девятка Кубков», а Львам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июня

Карта Таро &quot;Шестерка мечей&quot; Фото из открытых источников

Карта Таро недели: что нас ждет с 23 по 29 июня

Следующий материал
Новости партнеров