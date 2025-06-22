Эффективные способы удаления ржавчины с плитки в ванной и защита полов от нового загрязнения

Проблема известкового налета и пятен ржавчины от подтекания на плитке в ванной знакома многим. Эти неприятные явления не только портят внешний вид, но могут привести к более серьезным проблемам с покрытием.

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Однако не стоит паниковать! С помощью нескольких доступных ингредиентов можно быстро и легко вернуть плитке блеск и чистоту, пишет издание Cleanpedia.



Эффективно должна сработать смесь из четырех простых ингредиентов: воды, соды, 3-процентной перекиси водорода и лимонной кислоты.

Для этого смешивают 150 мл теплой воды, ½ стакана соды, 100 мл перекиси водорода и чайную ложку кислоты.

Ингедиенты смешивают до получения однородной массы и наносят ее на загрязненную плиткуаа, оставляя на 40 минут. Это время позволит активным веществам проникнуть в налет и ослабить его связь с поверхностью.

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Пастуаа следует смыть водой, используя не слишком жесткую щетку или губку.

А для того, чтобы плитка на полу как можно дольше оставалась чистой, рекомендуется использовать специальный защитный спрей, в составе которого:

10 капель эвкалиптового эфирного масла,

3 столовые ложки уксуса (9%),

1 столовая ложка кипяченой воды.

После очистки плитки смесь этих ингредиентов рекомендуют распылить на сухую поверхность и протереть микрофиброй.

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С помощью этих простых домашних средств вы можете легко и эффективно избавиться от налета на плитке в ванной комнате. Также можете использовать эти доступные ингредиенты не только для очистки, но и защиты покрытия от будущих загрязнений. И ваша ванная будет всегда сиять чистотой и свежестью!

Кстати, в домашних условиях можно приготовить и средство для очищения чугунных ванн. Для этого смешивают 200 мл перекиси водорода и 20 г соли.

Фото Pixabay

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