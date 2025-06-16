Отмоете ванну без труда за 5 минут: простое средство против желтизны и налета

Какими бы осторожными мы ни были, ванна будет все равно загрязняться. На ней накапливается и известковый, и мыльный налет, частицы нашей кожи, и разные моющие средства, которыми мы пользуемся. Для очистки ванны можно пользоваться как магазинные, так и «домашние» средствами. Одно из таких готовится из соли и перекиси водорода.

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Рецептом еще одного средства для очистки ванн делится британский ресурс Good Housekeeping.



Для его приготовления используют столовую ложку лимонной кислоты, растворяемую в 500 мл теплой воды. Чтобы у средства был приятный запах, в смесь можно добавить 5−10 капель эфирного масла, например чайного дерева.

Для удобства можно перелить раствор в пульверизатор и распылить его по поверхности ванны, оставить на 5 минут или дольше — все зависит от того, насколько она грязная. Если налет очень застаревший, то рекомендуется смочить в растворе бумажные салфетки и положить на пятна. После этого средство удаляется губкой или щеткой.

Лимонная кислота используется при приготовлении многих «домашних» чистящих средств.

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Напомним, что эксперт Мелисса Мейкер советует использовать для чистки сантехники белый уксус.

Фото Pixabay

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