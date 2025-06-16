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Отмоете ванну без труда за 5 минут: простое средство против желтизны и налета
Какими бы осторожными мы ни были, ванна будет все равно загрязняться. На ней накапливается и известковый, и мыльный налет, частицы нашей кожи, и разные моющие средства, которыми мы пользуемся. Для очистки ванны можно пользоваться как магазинные, так и «домашние» средствами. Одно из таких готовится из соли и перекиси водорода.
Рецептом еще одного средства для очистки ванн делится британский ресурс Good Housekeeping.
Для его приготовления используют столовую ложку лимонной кислоты, растворяемую в 500 мл теплой воды. Чтобы у средства был приятный запах, в смесь можно добавить 5−10 капель эфирного масла, например чайного дерева.
Для удобства можно перелить раствор в пульверизатор и распылить его по поверхности ванны, оставить на 5 минут или дольше — все зависит от того, насколько она грязная. Если налет очень застаревший, то рекомендуется смочить в растворе бумажные салфетки и положить на пятна. После этого средство удаляется губкой или щеткой.
Лимонная кислота используется при приготовлении многих «домашних» чистящих средств.
Напомним, что эксперт Мелисса Мейкер советует использовать для чистки сантехники белый уксус.
Фото Pixabay867
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