«Находчивым» бойцам ВСУ будут доплачивать: за что можно будет получить «дополнительные» деньги

Военнослужащие получают денежное довольствие, а также вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику — соответствующее положение есть в новом мобилизационном законе.



Возможно, вскоре они также смогут получать вознаграждение и за инновационные предложения, которые будут иметь успешное воплощение. По крайней мере, о таких планах сообщают в Минобороны, рассказывая о разработке проекта постановления Кабинета Министров Украины, предусматривающего порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.

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Так, в структуре МО создали соответствующее управление — по вопросам интеллектуальной собственности, а также инициировали два законопроекта, которые уже поддержаны парламентом в первом чтении. Документы предлагают изменения в Гражданский кодекс и касаются имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны.

«Ожидается, что предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за счет государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение», — говорится в сообщении.

Напомним, что вопрос пенсионного обеспечения военных регулируется отдельным законодательством. Военнослужащие имеют право на пенсию за выслугу лет, а также по инвалидности.

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Фото со страницы командования Объединенными силами ВСУ в соцсетях

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