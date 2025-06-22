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Хорошо горит: в ГУР показали, как пылает российский товарняк с горючим (видео)
В Главном управлении разведки Минобороны Украины, где ранее сообщали о ликвидации в Бердянске Запорожской области коллаборанта и военного преступника Михаила Грицая, рассказали об удачной акции на временно оккупированной территории региона — уничтожении цистерн с горючим оккупантом.
«22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области воины спецподразделения ГУР МО Украины „Кабул 9“ во взаимодействии с ОТУ „Хортица“, ОТУ „Запорожье“, подразделением „Альфа“ и группой Госспецсвязи „Next“ успешно атаковали „товарняк“ предназначенным для вражеской преступной армии», — говорится в сообщении.
Ударные дроны сделали свое «черное дело» на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадно и Молочанск.
«Горит хорошо и россияне даже не пытаются тушить. Колею восстанавливать придется явно дольше. Сейчас с места подтверждают пожар на 18−20 вагонах-цистарнах в целом», — сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, дронщинки «добивали как в кегельбане вагон за вагоном». Однако россиянам удалось оттянуть в направлении Мелитополя ориентировочно 15−20 цистерн с горючим.
Кстати, о подрыве товарняка захватчиков, шедшего в сторону временно оккупированного Крыма, военная разведка сообщала и в конце весны. Тогда взрыв прогремел на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Якимовка Мелитопольского района.
Фото — скриншот139
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