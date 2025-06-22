41.37 / 42.04 47.88 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Хорошо горит: в ГУР показали, как пылает российский товарняк с горючим (видео)

13:50 22 июня 2025
Разведка уничтожила цистерны с топливом вс рф. Фото - скриншот

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, где ранее сообщали о ликвидации в Бердянске Запорожской области коллаборанта и военного преступника Михаила Грицая, рассказали об удачной акции на временно оккупированной территории региона — уничтожении цистерн с горючим оккупантом.

«22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области воины спецподразделения ГУР МО Украины „Кабул 9“ во взаимодействии с ОТУ „Хортица“, ОТУ „Запорожье“, подразделением „Альфа“ и группой Госспецсвязи „Next“ успешно атаковали „товарняк“ предназначенным для вражеской преступной армии», — говорится в сообщении.

Ударные дроны сделали свое «черное дело» на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадно и Молочанск.

РЕКЛАМА

«Горит хорошо и россияне даже не пытаются тушить. Колею восстанавливать придется явно дольше. Сейчас с места подтверждают пожар на 18−20 вагонах-цистарнах в целом», — сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, дронщинки «добивали как в кегельбане вагон за вагоном». Однако россиянам удалось оттянуть в направлении Мелитополя ориентировочно 15−20 цистерн с горючим.

Кстати, о подрыве товарняка захватчиков, шедшего в сторону временно оккупированного Крыма, военная разведка сообщала и в конце весны. Тогда взрыв прогремел на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Якимовка Мелитопольского района.

РЕКЛАМА

Фото — скриншот

139

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Александр Прохоров

«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам

Пирог без муки и сахара, фото скриншот видео

Быстрый пирог из трех ингредиентов: без муки и сахара, нежный и вкусный

Гороскоп на 23-29 июня. Фото Pixabay

Тиграм может понадобиться помощь друзей, а Змеям нужно быть начеку: восточный гороскоп на неделю 23 — 29 июня

Следующий материал
Новости партнеров