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Под Мелитополем подорвали военный эшелон оккупантов
В ГУР МО Украины, где ранее сообщали об уничтожении российского самолета Су-30СМ на аэродроме в Ростове-на-Дону, рассказали о подрыве военного товарного поезда на железной дороге под Мелитополем.
«Ночью 31 мая 2025 года на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв — подорван военный поезд российских захватчиков. „Товарняк“ двигался в сторону временно оккупированного Крыма. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена», — говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки заявили, что борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается.
Ранее военная разведка сообщала о прецеденте — в Черном море был ликвидирован российский Су-30, который украинцы впервые в мире сбили с помощью морского дрона.
Иллюстративное фото из открытых источников183
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