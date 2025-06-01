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Происшествия

Под Мелитополем подорвали военный эшелон оккупантов

9:06 1 июня 2025
Партизаны взорвали военный &quot;товарняк&quot; россиян. Фото из открытых источников

В ГУР МО Украины, где ранее сообщали об уничтожении российского самолета Су-30СМ на аэродроме в Ростове-на-Дону, рассказали о подрыве военного товарного поезда на железной дороге под Мелитополем.

«Ночью 31 мая 2025 года на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв — подорван военный поезд российских захватчиков. „Товарняк“ двигался в сторону временно оккупированного Крыма. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена», — говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки заявили, что борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается.

Ранее военная разведка сообщала о прецеденте — в Черном море был ликвидирован российский Су-30, который украинцы впервые в мире сбили с помощью морского дрона.

Иллюстративное фото из открытых источников

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