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- 22.06 21:01 Уменьшает хронические воспаления: полезные свойства свекольного сока, который считается суперпродуктом
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Уменьшает хронические воспаления: полезные свойства свекольного сока, который считается суперпродуктом
Свекольный сок считается ценным для здоровья суперпродуктом. Он полезен благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Свекла является отличным источником фолиевой кислоты, калия, витамина С, антиоксидантов, нитратов, клетчатки и других углеводов. Она может повысить выносливость к физическим нагрузкам, улучшить кровообращение и помочь снизить кровеносное давление, пишет издание Medicool.
Свекла помогает предотвратить запор и геморрой во время воспалительных заболеваний кишечника. Ее сок может улучшить пищеварение. Среди преимуществ свекловичного сока есть его поддержание здоровья мозга.
Свекольный сок увеличивает выработку оксида азота, что может привести к улучшению выносливости, производительности и восстановлению после физических нагрузок. Это может помочь вам заниматься физическими упражнениями, что в сочетании со здоровым и сбалансированным питанием поможет сбросить лишние килограммы. Нерастворимая клетчатка обеспечивает ощущение сытости, играющее важную роль в контроле веса.
Свекла обладает способностью уменьшать воспаление благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Уменьшение хронического воспаления является одним из преимуществ свекловичного сока — благодаря природным пигментам, которые называются беталаинами. Воспаление — это здоровая иммунная реакция, но хроническое воспаление может иметь серьезные последствия. Оно связано с такими состояниями как заболевания печени, рак, болезни сердца и ожирение. Кроме того, капсулы беталаина из экстракта свеклы могут быть полезны для лечения боли и дискомфорта, связанных с остеоартритом.
Кроме того, свекольный сок может помочь снять усталость во время тренировок. Он способствует лучшему кровообращению, так что кислород и питательные вещества быстрее поступают по всему телу.
Между тем, ученые выяснили, что сок из сельдерея помогает снизить артериальное давление и является настоящим спасением для гипертоников.183
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