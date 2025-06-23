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Он это осознает только в случае краха: американский генерал убежден в поражении путина
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула считает, что путин уверен в собственной непобедимости. Именно поэтому претендует на четыре области Украины. Впрочем, считает он, происходящее на фронте и в российском руководстве свидетельствует об одном — рф обречена на поражение.
«В россии успехов достигают не благодаря профессионализму, а угождая руководству. Соответственно у путина сформировалось ложное представление, что он побеждает, хотя на самом деле терпит поражение. Он это осознает только в случае драматического краха. Человек настолько оторван от реальности, что верит в собственные иллюзии», — говорит Дэвид Дептула.
По мнению Дептулы, в рф нереально получить повышение на службе благодаря заслугам или командным способностям.
«путин уволил много российских военных командиров, потому что они потерпели поражение. Последнее — следствие ужасного управления, слабой подготовки и устаревшей военной доктрины», — резюмирует генерал.
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