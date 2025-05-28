- 00:02 «Челси» за тайм уничтожил «Бетис» и установил историческое достижение: видеообзор финала Лиги конференций
- 28.05 22:27 Секреты качества эспрессо и капуччино: некоторые нюансы могут вас удивить
- 28.05 22:01 Фантастически вкусный тарт: тонкое хрустящее тесто и сочная начинка
- 28.05 21:30 Покурила — и что: Бритни Спирс нарушила молчание о скандале на борту самолета
- 28.05 21:01 Разбросайте вокруг герани и будете наслаждаться обильным цветением
- 28.05 20:45 «Фарфоровые статуэтки на тему материнства — ода любви, которая является основой жизни», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 28.05 20:32 Защищал страну с 2015 года: на Сумщине погиб 36-летний пулеметчик
- 28.05 20:07 Быстрый банановый десерт: полезно и очень вкусно
- 28.05 20:04 В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось
- 28.05 19:46 Сумасшедший: Лилия Ребрик откровенно о своих чувствах
- 28.05 19:38 Приказ о мобилизации подозреваемой во взяточничестве зампрокурора Запорожской области отменен, — Сухопутные войска
- 28.05 19:19 США пока не готовы заявить о передаче Украине систем Patriot: СМИ назвали причину
россия использует масштабные атаки по Украине для маскировки своих неудач, — аналитики
кремль пытается использовать масштабные ударные атаки и все более агрессивную риторику. Все для того, чтобы отвлечь внимание от провальных действий российских военных на текущем этапе войны. путин считает, что значительные удары по украинским городам и агрессивная российская риторика против НАТО и государств Восточной Европы отвлекут достаточно внимания от медленного, изнурительного продвижения россии на востоке Украины.
Аналитики ISW ранее отмечали, что оккупанты активизировали свои усилия против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает предоставление Украине дополнительной военной помощи. А путин, вероятно, рассматривает нынешнее обсуждение возможного прекращения огня или мирного соглашения о прекращении войны как еще один критический момент среди сторонников Украины.
Кремлевский диктатор намерен с помощью дальнобойных ударов и агрессивной риторики вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе, а также убедить европейские столицы и США отказаться от дальнейшей помощи Украине, ложно изображая победу россии как неизбежную. кремль также строит партнерские отношения с Китайской Народной Республикой, Ираном и Северной Кореей, чтобы предотвратить видимость дипломатической изоляции и позиционировать себя как страну с мощными союзниками, которые готовы противостоять Западу, говорится в новом отчете ISW.
Российские чиновники пытаются скрыть реальность растущих экономических и материальных ограничений россии, которые все больше препятствуют ее способности достигать значительных побед на поле боя. С начала 2025 года российские войска потеряли в Украине около 177 000 человек, а ISW продолжает оценивать, что россия предоставила приоритет быстрому развертыванию низкоквалифицированных войск с минимальной подготовкой и опытом боевых действий ради незначительных выгод. Это еще больше усложняет способность российских войск проводить сложные операции.
Российская оборонно-промышленная база не может производить бронетехнику и артиллерийские системы темпами, которые компенсировали бы текущие темпы потерь россии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также рф сталкивается со значительными трудностями в распределении ресурсов между оборонно-промышленным производством и гражданским сектором.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сделает Европа, если Трамп окончательно отвернется от Украины.113
Читайте нас в Facebook
Скорпионам нужно быть осторожными с обещаниями, а Девам перестать все контролировать: гороскоп на среду, 28 мая