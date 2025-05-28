кремль пытается использовать масштабные ударные атаки и все более агрессивную риторику. Все для того, чтобы отвлечь внимание от провальных действий российских военных на текущем этапе войны. путин считает, что значительные удары по украинским городам и агрессивная российская риторика против НАТО и государств Восточной Европы отвлекут достаточно внимания от медленного, изнурительного продвижения россии на востоке Украины.

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Аналитики ISW ранее отмечали, что оккупанты активизировали свои усилия против Украины в критические моменты, когда Запад обсуждает предоставление Украине дополнительной военной помощи. А путин, вероятно, рассматривает нынешнее обсуждение возможного прекращения огня или мирного соглашения о прекращении войны как еще один критический момент среди сторонников Украины.

Кремлевский диктатор намерен с помощью дальнобойных ударов и агрессивной риторики вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе, а также убедить европейские столицы и США отказаться от дальнейшей помощи Украине, ложно изображая победу россии как неизбежную. кремль также строит партнерские отношения с Китайской Народной Республикой, Ираном и Северной Кореей, чтобы предотвратить видимость дипломатической изоляции и позиционировать себя как страну с мощными союзниками, которые готовы противостоять Западу, говорится в новом отчете ISW.

Российские чиновники пытаются скрыть реальность растущих экономических и материальных ограничений россии, которые все больше препятствуют ее способности достигать значительных побед на поле боя. С начала 2025 года российские войска потеряли в Украине около 177 000 человек, а ISW продолжает оценивать, что россия предоставила приоритет быстрому развертыванию низкоквалифицированных войск с минимальной подготовкой и опытом боевых действий ради незначительных выгод. Это еще больше усложняет способность российских войск проводить сложные операции.

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Российская оборонно-промышленная база не может производить бронетехнику и артиллерийские системы темпами, которые компенсировали бы текущие темпы потерь россии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также рф сталкивается со значительными трудностями в распределении ресурсов между оборонно-промышленным производством и гражданским сектором.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сделает Европа, если Трамп окончательно отвернется от Украины.

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