В Украине суды блокируют банковские карты должников по коммуналке: что говорят юристы

В Украине могут блокировать банковские счета и карты граждан уже после двух месяцев неуплаты коммунальных услуг. Этот механизм, который активно используют предприятия с финансовыми трудностями, например водоканалы, помогает быстро взимать долги.

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Как пояснил директор юридического департамента филиала «Инфоксводоканал» Юрий Турчанинов, в случае неуплаты в течение двух месяцев коммунальное предприятие обращается в суд. Суд выдает судебный приказ без вызова сторон, и уже через пять дней должник попадает в Единый реестр должников.

Последствия для должников:

• Блокировка банковских счетов и карт.

• Начисление дополнительных расходов: судебный сбор и оплата услуг частного исполнителя.

• Ухудшение кредитной истории.

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Коммунальные предприятия вынуждены предпринимать такие шаги из-за значительных задолженностей, которые угрожают бесперебойному оказанию услуг. Чтобы избежать этих проблем, гражданам советуют своевременно проверять состояние своих счетов и платежек и своевременно оплачивать коммунальные услуги.

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