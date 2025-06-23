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В Украине суды блокируют банковские карты должников по коммуналке: что говорят юристы

12:59 23 июня 2025
В Украине суды блокируют банковские карты должников за коммуналку

В Украине могут блокировать банковские счета и карты граждан уже после двух месяцев неуплаты коммунальных услуг. Этот механизм, который активно используют предприятия с финансовыми трудностями, например водоканалы, помогает быстро взимать долги.

Как пояснил директор юридического департамента филиала «Инфоксводоканал» Юрий Турчанинов, в случае неуплаты в течение двух месяцев коммунальное предприятие обращается в суд. Суд выдает судебный приказ без вызова сторон, и уже через пять дней должник попадает в Единый реестр должников.

Последствия для должников:

• Блокировка банковских счетов и карт.
• Начисление дополнительных расходов: судебный сбор и оплата услуг частного исполнителя.
• Ухудшение кредитной истории.

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Коммунальные предприятия вынуждены предпринимать такие шаги из-за значительных задолженностей, которые угрожают бесперебойному оказанию услуг. Чтобы избежать этих проблем, гражданам советуют своевременно проверять состояние своих счетов и платежек и своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что писать в назначении платежа, чтобы не испытывать проблем с банком и налоговой.

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