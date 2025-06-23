Самый дорогой подарок: звезда сериалов впервые стал отцом

Популярный актер, звезда фильма «Когда ты выйдешь замуж?» Павел Текучев впервые стал отцом. Его жена, актриса театра имени Леси Украинки Ангелина Текучева, родила сына. Событие произошло за два дня до 29-летия и самого Павла. Известно, что мальчика назвали Матвеем.

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О важном событии в жизни актеры написали на своих страницах в социальной сети и выложили видео с крохой и поздравлением Павла.

«Сын, — написал счастливый Текучев. — Твое рождение — самый дорогой подарок всей жизни».

Павел Текучев с женой Ангелиной и новорожденным сыном

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Подписчики и коллеги Павла и Ангелины отреагировали на новость и поздравили семью.

«Пусть этот мир будет для него чудесным!» — поделилась режиссер Даша Трегубова.

«Поздравляем Матвейчика, пусть растет здоровый и счастливый!» — рассекретила имя мальчика актриса Наталья Денисенко.

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«Поздравления, пусть сыночек растет здоровым на радость маме и папе», — поздравили в сети.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» актер Павел Текучев откровенно рассказал об изменениях во время войны.

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