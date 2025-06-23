- 00:01 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 23.06 22:38 Ломаченко отреагировал на ракетный обстрел родного города: о российских извергах ни слова
- 23.06 22:27 Стоит ли покупать две одинаковых вещи разных цветов: в приоритете цвет, который освежает
- 23.06 22:00 Королевское лакомство: готовится очень просто
- 23.06 21:31 «Грязью поливают те, кто в своей жизни ничего не достиг!»: новый образ Тины Кароль не оставил равнодушными украинцев
- 23.06 21:02 Не выбрасывайте гнилые помидоры: можете использовать их в саду
- 23.06 20:35 Почти три года ждали чуда: в бою на Донетчине погиб слесарь с Черкасчины
- 23.06 20:07 Картофельный салат с яйцами: простой и вкусный рецепт, который точно вам понравится
- 23.06 19:44 Смогут использовать до 800 «Шахедов»: рф в разы увеличивает производство дронов
- 23.06 19:19 Ждут страшные испытания: популярная актриса спела гимн на вершине Говерлы
- 23.06 19:18 «россия издевается над памятью погибших»: глава МВД — об обмене телами и цинизме врага
- 23.06 19:04 Девам — «Тройка жезлов» и подведение итогов, Скорпионам — «Солнце» и заряд энергии: Таро-прогноз на вторник, 24 июня
Самый дорогой подарок: звезда сериалов впервые стал отцом
Популярный актер, звезда фильма «Когда ты выйдешь замуж?» Павел Текучев впервые стал отцом. Его жена, актриса театра имени Леси Украинки Ангелина Текучева, родила сына. Событие произошло за два дня до 29-летия и самого Павла. Известно, что мальчика назвали Матвеем.
О важном событии в жизни актеры написали на своих страницах в социальной сети и выложили видео с крохой и поздравлением Павла.
«Сын, — написал счастливый Текучев. — Твое рождение — самый дорогой подарок всей жизни».
Подписчики и коллеги Павла и Ангелины отреагировали на новость и поздравили семью.
«Пусть этот мир будет для него чудесным!» — поделилась режиссер Даша Трегубова.
«Поздравляем Матвейчика, пусть растет здоровый и счастливый!» — рассекретила имя мальчика актриса Наталья Денисенко.
«Поздравления, пусть сыночек растет здоровым на радость маме и папе», — поздравили в сети.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» актер Павел Текучев откровенно рассказал об изменениях во время войны.179
Читайте нас в Facebook
Близнецам не желательно влезать в долги, а у Весов и Львов возможен неожиданный бонус: финансовый гороскоп на неделю 23 — 29 июня