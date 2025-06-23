Последнее санкционное предупреждение: кто следующий в очереди после Дмитрука и Ряшина?

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении лиц и компаний, ведущих бизнес на временно оккупированной территории, — последнее предупреждение некоторым гражданам Украины, у которых еще есть активы в захваченных россиянами регионах. В то же время это действенный способ недопущения финансирования политических процессов в нашей стране за счет средств, полученных нелегальным путем.

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Так, несколько дней назад политолог Тарас Загородний озвучил мнение, что в следующем санкционном списке могут появиться фамилии братьев Добкиных, бизнес которых СБУ подозревает в пособничестве рф.

Но несмотря на то, что под ограничения попали такие одиозные личности, как нардеп-беглец Артем Дмитрук и экс-нардеп Александр Онищенко, Дмитрий и Михаил Добкины до сих пор избегают санкций.

Не исключено, что близко к истине предположение другого политолога — Олега Постернака, что заявления братьев Добкиных о многомиллионных инвестициях могут оказаться способом легализации в Украине российских средств накануне вероятных выборов. И тогда следственное дело СБУ, помимо наказания за финансирование террористов, может разоблачить всю цепочку попадания в страну денег страны-агрессора.

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Которая, с большой долей вероятности, сконцентрирует усилия на хаотизации украинского политического процесса как во время полномасштабной войны, так и во время подготовки к будущим выборам.

В таком случае отсутствие санкций в отношении бывших «регионалов» Добкиных, старший из которых, Михаил, еще в 2014-м отличился рядом заявлений о необходимости федерализации Украины — не сигнал о прощении, а отсрочка времени для завершения следствия СБУ. Чтобы перекрыть все возможные пути легализации в нашей стране кремлевских денег в поддержку так называемого «пророссийского лагеря».

Кроме того, сам факт упоминания в указе о том, что на ВОТ (временно оккупированных территориях) еще остался «украинский» бизнес — меседж всем предпринимателям, что его нужно сворачивать. В противном случае следующими претендентами на блокировку активов на подконтрольной правительству территории будут именно они.

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Напомним, что бывший бизнес-партнер Добкиных Алекс Коваленко обвинил их в рейдерском захвате Владимир-Волынской птицефабрики и организации торговли с так называемой «лнр» в 2019—2021 гг.

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