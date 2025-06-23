«Странный» штраф: почему водителя могут наказать за открытые окна в машине

В жаркие летние дни каждый водитель самостоятельно решает, как сэкономить топливо: включать кондиционер, или открыть окна.

Но опущенные окна в автомобиле, особенно во время коротких остановок, могут расцениваться как нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

ВІДЕО ДНЯ

Открытое окно дает доступ к салону, что может привести к воровству личных вещей или документов или самого транспортного средства.

Полиция такие случаи расценивает как халатность со стороны водителя, что создает предпосылки для правонарушения, утверждает vnedorozhnik.

РЕКЛАМА

Правоохранители обычно ссылаются на пункт 15.12 ПДД, где четко указано, что «водитель обязан покидать транспортное средство только после того, как убедится, что приняты все меры для предотвращения самовольного движения, проникновения в салон или незаконного завладения авто».

Штраф за такое нарушение — 340 грн.

Кроме того, езда в шлепанцах, вьетнамках или даже босиком тоже может привести к серьезным последствиям.

Хотя закон прямо не запрещает вождение в шлепанцах или другой «легкой» обуви, во время езды водитель может создать аварийную ситуацию именно из-за обуви, которая может соскользнуть с педали.

РЕКЛАМА

Полиция может расцениваться вождение в шлепанцах как нарушение и наказать штрафом.

Это также касается и обуви на высоком каблуке или высокой платформе.

Эксперты считают, что в багажнике нужно иметь отдельную пару удобной обуви для вождения. Это может спасти жизнь и сэкономить на штрафах, пишет украинский автомобильный портал.

Напомним, недавно в МВД прокомментировали слухи о наказании водителей за «подмигивание» аварийкой. Более подробно об этом в нашем материале.

РЕКЛАМА

349

Читайте нас в Facebook