Стоит ли покупать две одинаковых вещи разных цветов: в приоритете цвет, который освежает

Случалось ли вам оказываться перед дилеммой выбора платья или босоножек одинакового фасона, но разных цветов? Например, нравятся оба варианта: и синего цвета, и зеленого… И, если средства позволяют, закрадывается мысль: а не купить ли оба платья или обе пары босоножек?

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Скорее всего, стоит остановиться на покупке одной вещи, взвесив ее сочетаемость с вещами в гардеробе. Приоритет нужно отдать тому цвету платья, который вас освежает. Что касается обуви, той паре, которая лучше вписывается в гардероб и практически со всем сочетается.

Иногда покупка двух вещей может быть уместна. Если вещь качественная и подходит по цене, ее стоит купить, если фасон и цвета вам действительно подходят. Если есть хоть малейшие сомнения, стоит отказаться от этой идеи.

Если есть возможность, купите сначала одну вещь и поносите несколько дней. Возможно, решение придет само собой. Ведь иногда при покупке мы очаровываемся вещью, а при носке понимаем: она не столь удобна или не так сидит, как хотелось бы.

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