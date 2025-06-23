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«россия издевается над памятью погибших»: глава МВД — об обмене телами и цинизме врага
Несколько дней подряд в Украине продолжались репатриационные мероприятия согласно договоренностям в Стамбуле. Россияне передавали тела погибших воинов. Но вместе с тем москва передала с останками и телами украинцев тела и останками тел русских солдат.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Он отметил, что возвращение тел погибших героев и их идентификация — это болезненный, сложный и чрезвычайно щепетильный процесс. А россияне сознательно усложняют его.
По словам Клименко, россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел.
«Иногда тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей», — отметил руководитель МВД.
Он также добавил, что в 20 случаях этого года останки украинцев были смешаны с телами и останками тел российских солдат.
«Мы показали доказательства наличия российских тел публично: документы, жетоны, нашивки, личные вещи. Чтобы правда была видимой. Чтобы россияне видели, что их государство бросает своих не только живыми, но и мертвыми. Мы готовы возвращать российские тела. Но не можем допустить ошибок. Зная коварство россии, нам важно быть уверенными, что эти тела действительно принадлежат врагу», — подчеркнул руководитель МВД.
По его словам, Украина обратилась в Международную комиссию по пропавшим без вести, чтобы организовать процесс отбора ДНК у россиян в странах ЕС.
«Скоро опубликуем список с пунктами забора и инструкцией по записи на сдачу биоматериала. И, конечно, продолжим публикации о неопознанных телах в российской форме» , — добавил Клименко и отметил, что украинские эксперты работают в усиленном режиме для идентификации украинских защитников.
Напомним, 16 июня завершилась часть Стамбульских договоренностей по репатриациям. В рамках Стамбульских договоренностей Украине было передано 6 057 тел погибших воинов.52
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