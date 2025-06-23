41.50 / 42.10 47.89 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ломаченко отреагировал на ракетный обстрел родного города: о российских извергах ни слова (фото)

22:38 23 июня 2025
Василий Ломаченко

Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (18 побед, 12 из них — нокаутом, 3 поражения), объявивший о завершении карьеры, отреагировал на обстрел россией его родного Белгород-Днестровского. Правда, о том, кто убивает баллистикой, титулованный спортсмен не написал в соцсетях ни слова.

«Сегодня трагический день для всех аккерманцев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горе.

Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, поправиться раненым! Мир Всем!" - написал Василий Ломаченко в Facebook.

РЕКЛАМА

«Ой, а кто же обстрелял школу ракетами?», «Це твої брати зробили…», «Вася іди за кораблем, розуму як не було так і не буде», «Вася, а хто запустив ракету?», «Российская ракета с благословения отца Кирилла. А то неточное описание», «Вася, а шо там за мир во Христе с братушками?! Як тебе приветствие?! Не все так однозначно!?», «Помолись во славу русских в рпцшных храмах», — возмущаеются в комментариях подписчики.

РЕКЛАМА

Добавим, что в результате атаки баллистикой по Белгород-Днестровскому пока известно о, по меньшей мере, 12 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии, и двух погибших.

Напомним, что Василий Ломаченко, называвший россиян и украинцев одним народом и так и не решившийся назвать россию агрессором, не раз подвергался критике соотечественников за свою позицию и высказывания вне ринга. В частности, боксер предостерег сторонников запрета в Украине УПЦ МП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рыбацкий дом Василия Ломаченко повредил российский дрон.

Фото Instagram, ГСЧС Одесской области

РЕКЛАМА

156

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

У котов есть свои привычки и правила этикета

Обязан знать каждый владелец кота: названы 6 основных правил кошачьего этикета

Пирог без муки и сахара, фото скриншот видео

Быстрый пирог из трех ингредиентов: без муки и сахара, нежный и вкусный

Александр Прохоров

«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам

Следующий материал
Новости партнеров