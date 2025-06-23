Ломаченко отреагировал на ракетный обстрел родного города: о российских извергах ни слова (фото)

Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (18 побед, 12 из них — нокаутом, 3 поражения), объявивший о завершении карьеры, отреагировал на обстрел россией его родного Белгород-Днестровского. Правда, о том, кто убивает баллистикой, титулованный спортсмен не написал в соцсетях ни слова.

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«Сегодня трагический день для всех аккерманцев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горе.

Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, поправиться раненым! Мир Всем!" - написал Василий Ломаченко в Facebook.

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«Ой, а кто же обстрелял школу ракетами?», «Це твої брати зробили…», «Вася іди за кораблем, розуму як не було так і не буде», «Вася, а хто запустив ракету?», «Российская ракета с благословения отца Кирилла. А то неточное описание», «Вася, а шо там за мир во Христе с братушками?! Як тебе приветствие?! Не все так однозначно!?», «Помолись во славу русских в рпцшных храмах», — возмущаеются в комментариях подписчики.

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Добавим, что в результате атаки баллистикой по Белгород-Днестровскому пока известно о, по меньшей мере, 12 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии, и двух погибших.

Напомним, что Василий Ломаченко, называвший россиян и украинцев одним народом и так и не решившийся назвать россию агрессором, не раз подвергался критике соотечественников за свою позицию и высказывания вне ринга. В частности, боксер предостерег сторонников запрета в Украине УПЦ МП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рыбацкий дом Василия Ломаченко повредил российский дрон.

Фото Instagram, ГСЧС Одесской области

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