Испания получила освобождение от амбициозной цели НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП после нескольких дней дипломатических споров, которые вызвали презрение Дональда Трампа.

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«Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои инвестиции в оборону, но мы этого не сделаем, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. — Страна может увеличить расходы на оборону до 2,1%, ни больше, ни меньше».

В письме к генеральному секретарю Организации Североатлантического договора Марку Рютте от 22 июня Санчес заявил, что Испания выполнит амбициозные новые цели альянса по вооружению и войскам, но без обязательств по цене, которую НАТО установило для этого.

Испания решит, как соблюдать цели, и что заявление, принятое на саммите, предоставит Испании «гибкость» для «определения собственного суверенного пути достижения целей по потенциалу», отметил Рютте в своем письме к Санчесу.

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НАТО заявило, что для достижения этих целей требуется 3,5% ВВП, что на 2% больше, чем сейчас, а дополнительные 1,5% расходов на оборону помогут достичь желаемых Трампом 5%. Ранее группа изменила формулировку проекта заявления, заменив «мы» на «союзники», которые обязуются тратить 5% ВВП на оборону, согласно информации лиц, осведомленных с переговорами.

Это изменение добавило нюанс, призванный придать большей гибкости обязательству, заявили осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными.

Противодействие Санчеса цели в 5% — Трамп назвал его необоснованным и контрпродуктивным для своей страны — побудило президента США высмеять Испанию как «неплательщика», который должен усилить оборону.

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«Мы считаем, что дискуссия должна вестись не вокруг процентов, а вокруг возможностей, — заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. — Мы можем достичь возможностей, которые были определены организацией, с 2,1%, и это было признано и согласовано с НАТО».

Хотя изначально Рютте предлагал достичь целевого уровня расходов до 2032 года, в последнем проекте этот срок отсрочен до 2035 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина оказалась на периферии большой игры с расходами на оборону.

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