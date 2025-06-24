41.47 / 42.03 48.10 / 48.85
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Рост цен на нефть может удержать россию на плаву, — аналитики ISW

17:23 24 июня 2025
Ормузский пролив

По данным Института изучения войны (ISW), если Иран закроет Ормузский пролив, это, вероятно, приведет к «экспоненциальному росту мировых цен на нефть». Это, в свою очередь, принесет россии большую экономическую выгоду, говорится в новом отчете.

В среднесрочной перспективе это может позволить кремлю продолжать финансирование войны против Украины, пишут аналитики.

Ранее ISW предполагал, что высокие потери на поле боя и текущие экономические ограничения могут помешать россии продолжать войну в Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Однако устойчивый рост цен на нефть может удержать россию на плаву экономически», — сообщают в ISW.

РЕКЛАМА

Если Иран заблокирует важнейший в мире маршрут транспортировки сырой нефти в ответ на удары по его ядерным объектам, то цены на нефть поднимутся выше $ 100 за баррель, отмечает издание The Times. Речь идет о том, что иранский парламент проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который танкеры перевозят около пятой части мировых поставок нефти. Пока ожидается решение Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Ранее сообщалось, что бомбардировкой ядерных объектов Ирана Трамп послал мощный сигнал Китаю и россии и напомнил, что американское могущество базируется на идее «мира через силу».

РЕКЛАМА

33

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Унитаз можно почистить йодом, фото интернет

Залейте йод в унитаз — он станет белее снега без усилий: даже соседи будут приходить посмотреть

БТР-80

До передовой доехала новая российская техника, но есть нюанс

Начался сезон Рака, фото из открытых источников

«Астрологический сезон Рака»: какие знаки зодиака ожидает целый месяц везения

Расклад карт Таро на 25 июня. Фото Pixabay

Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня

Следующий материал
Новости партнеров