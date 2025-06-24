Рост цен на нефть может удержать россию на плаву, — аналитики ISW

По данным Института изучения войны (ISW), если Иран закроет Ормузский пролив, это, вероятно, приведет к «экспоненциальному росту мировых цен на нефть». Это, в свою очередь, принесет россии большую экономическую выгоду, говорится в новом отчете.

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В среднесрочной перспективе это может позволить кремлю продолжать финансирование войны против Украины, пишут аналитики.

Ранее ISW предполагал, что высокие потери на поле боя и текущие экономические ограничения могут помешать россии продолжать войну в Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Однако устойчивый рост цен на нефть может удержать россию на плаву экономически», — сообщают в ISW.

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Если Иран заблокирует важнейший в мире маршрут транспортировки сырой нефти в ответ на удары по его ядерным объектам, то цены на нефть поднимутся выше $ 100 за баррель, отмечает издание The Times. Речь идет о том, что иранский парламент проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который танкеры перевозят около пятой части мировых поставок нефти. Пока ожидается решение Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Ранее сообщалось, что бомбардировкой ядерных объектов Ирана Трамп послал мощный сигнал Китаю и россии и напомнил, что американское могущество базируется на идее «мира через силу».

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