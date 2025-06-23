Дональд Трамп был избран на президентскую должность благодаря обещанию избегать зарубежных войн и международных конфликтов. В ночь с 21 на 22 июня он отправил бомбардировщики B-2 с оружием глубокого проникновения, которого нет у Израиля, чтобы уничтожить то, что осталось от иранской ядерной программы. Инсайдеры заявили, что это не было отклонением от его предвыборного обещания, а напоминанием, что американское могущество базируется на идее «мира через силу», пишет The Telegraph.

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За несколько дней до атаки Трамп направил сигнал о своих намерениях.

«Учитывая, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение о том, идти ли на это в течение следующих двух недель», — процитировала его пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Но заглавия в прессе по всему миру неправильно интерпретировали намерения Трампа, предполагая, что он только что объявил 14-дневный срок, в течение которого Иран должен сесть за стол переговоров. В действительности он сказал, что примет решение в течение двух недель. Никакого термина или дедлайна не было. Обеспокоенные чиновники в Западном крыле тихо начали сообщать, что все может произойти в любой момент. Трамп уточнил свою позицию в преддверии атаки, когда его спросили, когда он может принять меры.

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«Я даю им определенное время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — добавил он.

С перемещением американской второй авианосной ударной группы в этот регион давление на Иран с целью возвращения за стол переговоров усилилось.

На следующий день, когда президент находился на своем поле для гольфа в Нью-Джерси, напряжение снова возросло. Чиновники сообщили, что стелс-самолеты B-2 и самолеты-заправщики покинули свою базу в Миссури и отправились на тихоокеанскую базу на Гуаме. Ожидаемое всеми объявление появилось на платформе Truth Social господина Трампа.

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«Мы завершили наше очень успешное нападение на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, — написал он. — Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана».

«Я думаю, что, нанеся удар по трем объектам, Трамп идет ва-банк, — сказал Габриэль Норонья, советник Государственного департамента по вопросам Ирана во время первого срока Трампа. — Это не просто мелкое укалывание. Он наносит окончательный удар по иранской ядерной программе, и он это признает, и он это принимает, и он также хочет получить за это заслуженную похвалу».

«Эта атака — напоминание миру, что Трамп — это не только переговорщик, — сказала Симона Ледин, бывшая заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку. — Это действительно мощный сигнал Китаю, россии и всем остальным, кто считает, что США ослабли».

Ранее аналитик Сергей Фурса поделился неутешительными мыслями о том, какие последствия будут иметь для российско-украинской войны удары США по Ирану.

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